Schiesssport Urner Juniorenschützin gewinnt Silber Die Jungschützinnen und -schützen aus Uri erzielten am Junioren-Einzelfinal beachtliche Ergebnisse.

Die Urner Delegation in Thun. Bild: PD

Vor kurzem haben sich 140 Veteranen und 350 Nachwuchsschützen zum traditionellen Juve-Final in der Schiessanlage Guntelsey in Thun getroffen. Seit 1998 führt der Verband Schweizerischer Schützenveteranen den Schweizerischen Junioren- und Veteranen-Einzelfinal durch. Die Schützinnen und Schützen können sich dezentral in ihren Vereinen und Jungschützenkursen für den Final qualifizieren. Anlässlich des Wettkampfs in Thun qualifizieren sich die jeweils Besten in jeder Kategorie für den Meisterfinal, bei welchem kommandiert über zehn Schüsse um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gekämpft wird. Dabei zeigte sich die Urner Delegation von ihrer besten Seite.

Leonie Zurfluh (Seedorf) startete mit dem 300-Meter-Gewehr ambitioniert in den Wettkampf. In der Zwischenrangliste klassierte sie sich auf dem dritten Platz und qualifizierte sich somit für den Meisterfinal. Auch im Kampf um die Medaillen schoss Leonie sehr gut, durfte sie sich doch sechsmal eine Zehn schreiben lassen. Mit 96,6 Punkten verpasste sie das Podest hinter dem Sieger Alessandro Roussette (GR) mit 97,3, Ramon Schnider (LU) mit 97,2 und Nina Duft (SG) mit 96,9 äusserst knapp.

Gisler im Meisterfinal

Bernhard Gisler (Seedorf) zeigte in der Vorrunde in Thun eine Spitzenleistung und klassierte sich vor dem abschliessenden Meisterfinal auf dem ersten Platz. Auch im Meisterfinal zeigte er mit fünf Zentrumstreffern eine sehr solide Leistung. Dies reichte jedoch nicht, um in den Kampf der Medaillen einzugreifen. Mit 96,6 Punkten klassierte sich Gisler auf dem sehr guten siebten Platz. Sieger in dieser Kategorie wurde Erwin Boss aus Latterbach (BE) mit 100,5 Punkten. Josef Arnold, Altdorf (19.) und Xaver Bricker, Unterschächen (44.) rundeten das gute Ergebnis der Urner Veteranen ab.

Erstmals durften dieses Jahr die Nachwuchs-Schützen auch mit dem Kleinkalibergewehr (50 Meter) konkurrieren. Dabei zeigten sich die Urner Nachwuchs-Athleten von ihrer besten Seite. Mit 192 Punkten qualifizierten sich Nina Stadler (Schattdorf) und Helena Epp (Attinghausen) auf den Rängen 5 und 6 für den Meisterfinal. Ganz knapp gelang dies auch Silas Stadler (Schattdorf) mit 189 Punkten auf Rang 8. Gewonnen wurde die Vorrunde von Sabrina Ungarelli (GE) mit 196 Punkten.

Noch war jedoch alles offen, da im kommandierten Meisterfinal wieder bei null gestartet wird. Die drei Urner Athleten wollten zum Abschluss der Kleinkaliber-Saison nochmals angreifen. In einem sehr hochstehenden Finale duellierten sich Nina Stadler und Sabrina Ungarelli um den Sieg. Gleich zu Beginn zeigte Sabrina Ungarelli mit sehr hohen Werten, weshalb sie erst kürzlich Schweizer-Meisterin wurde. Nina Stadler blieb jedoch mit neun Zentrumstreffern immer nahe dran und schloss den Meisterfinal mit sehr hohen Werten von 10,8, 10,3 und 10,8 mit einem Total von 103,7 Punkten ab. Dies reichte jedoch nicht mehr, um Sabrina Ungarelli (104,3) abzufangen.

Nina Stadler durfte sich somit über die Silbermedaille zum Abschluss ihrer Junioren-Zeit vor der WM-Teilnehmerin und EM-Silbermedaillen-Gewinnerin Marta Szabo (ZH) freuen. Auch Helena Epp zeigte eine sehr gute Leistung und war auf Tuchfühlung mit den Medaillen, mit 101,5 Punkten verpasste sie hinter Marta Szabo (101,7) das Podest nur ganz knapp. Silas Stadler komplettierte die sehr gute Leistung der Urner Nachwuchs-Schützen mit dem sechsten Rang (99,5 Punkte). (pd/lur)