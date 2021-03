Bilanz Urner Kantonalbank blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 hat die Bank einen Gewinn von 16,6 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Kanton Uri erhält wiederum 7 Millionen Franken.

Der Hauptsitz der Urner Kantonalbank an der Bahnhofstrasse 1 in Altdorf. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 18. Oktober 2018)

Karsten Döhnert, Vizepräsident des Bankrats, sprach am Donnerstag vor den Medien von einem «guten und intensiven Geschäftsjahr» der Urner Kantonalbank (UKB). Geprägt war es von der Umsetzung der Immobilienstrategie. Die UKB verkaufte Ende 2020 ihre Liegenschaften in Altdorf, Schattdorf, Erstfeld und Flüelen an die Tellco Anlagestiftung in Schwyz. Der Erlös aus dem Verkauf der Immobilien betrug 3,5 Millionen Franken. Der Neubau am Bahnhofplatz 1 schreitet planmässig voran. Diesbezüglich waren einmalige Abschreibungen von 6,1 Millionen Franken nötig.

Der Margendruck und die Covid-19-Krise haben den Betriebsertrag der Bank beeinflusst. Dieser sank gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf 42,8 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 44,8 Millionen Franken. Die Auswirkungen des anhaltenden Negativzinsumfelds und der rückläufigen Margen im Zinsengeschäft konnten durch das Wachstum der Ausleihungen um 1,9 Prozent auf total 2,9 Milliarden teilweise kompensiert werden. Das Wachstum der Ausleihungen enthält unter anderem 24,2 Millionen Franken an Covid-19-Krediten. Der Geschäftsaufwand reduzierte sich insgesamt um 1,1 Millionen Franken auf 24,1 Millionen.

Kennzahlen der UKB im 2020 Bilanzsumme: 3,572 Milliarden

Kundenausleihungen: 2,903 Millliarden

Netto Erfolg Zinsengeschäft: 33,3 Millionen Franken

Gewinn: 16,6 Millionen Franken

Gewinnausschüttung Kanton Uri: 7 Millionen Franken

Insgesamt konnte der Jahresgewinn um 14,8 Prozent auf 16,6 Millionen Franken gesteigert werden. Die Gewinnausschüttung an den Kanton Uri beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 7 Millionen Franken.

Sparverhalten hat sich wegen Corona verändert

Die Coronapandemie hatte einen wesentlichen Einfluss auf das Sparverhalten der Kunden, wie Urs Eichenberger, CFO und Mitglied der Geschäftsleitung, aufzeigte. So erhöhten sich die Kundeneinlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,6 Prozent auf 2,1 Milliarden. Das Eigenkapital erhöhte die Bank auf 314 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es noch 307,4 Millionen. Weniger Erträge gab es im Bereich der Fremdwährungen. Weil die Reisetätigkeit stark eingeschränkt war, wurde auch weniger Geld gewechselt, wie Eichenberger aufzeigte. Zurück gegangen ist auch der Bezug von Bargeld an den Automaten.

Die Bank konnte 150 Covid-19-Kredite von insgesamt 27,4 Millionen Franken auszahlen, wie CEO Christoph Bugnon ausführte. Er sprach von einer «Top-Zusammenarbeit» zwischen Bund, Kanton, Treuhändern und der UKB. «Die Urner Wirtschaft hat die Krise bisher mehrheitlich gut gemeistert.» Ein Negativtrend sei aber insbesondere in den Bereichen Gastro, Tourismus und bei Events und Kultur auszumachen. Rund 19 Prozent der Kredite sind inzwischen bereits wieder zurückbezahlt. Bugnon betonte aber auch: «Die effektiven Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Urner Wirtschaft lassen sich erst mittelfristig beurteilen.»

20'000 Franken für den Verein Sprungbrett

Der Anerkennungspreis der UKB geht an den Verein Sprungbrett. Damit würden die Massnahmen gewürdigt, welche die gemeinnützige Non-Profit-Organisation für arbeitslose Menschen ergreife, so Karsten Döhnert. Die feierliche Übergabe und Würdigung erfolgt, sobald es die Coronasituation erlaubt.