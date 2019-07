Urner Kantonalbank legt positive Zahlen vor Die UKB weist einen Halbjahresgewinn von 8,1 Millionen aus (Vorjahr: 9,2 Mio.). Im Zinsengeschäft erreichte die Bank einen Erfolg im Rahmen des Vorjahres. Ein besseres Anlagengeschäft, tiefere Abschreibungen, zusätzliche Kommissionsaufwendungen und ein leicht höherer Geschäftsaufwand sind die markantesten Abweichungen. Florian Arnold

Das sind die Zahlen der UKB im Überblick (jeweils in Franken:

Nettoneugeldzufluss: 100,6 Mio. (Vorjahr: 51,2 Mio., +96;5 Prozent)

Anstieg Hypothekarforderungen: 52,0 Mio. (Vorjahr: 54,3 Mio., -4.2 Prozent)

Geschäftserfolg: 8,1 Mio. (Vorjahr: 9,3 Mio., -13.0 Prozent)

Halbjahresgewinn: 8,1 Mio. (Vorjahr: 9,2 Mio., -11.6 Prozent)

Eigenkapitalquote: 8,8 Prozent (Vorjahr: 8.7 Prozent) Tier-1-Ratio: 17,9 Prozent (Vorjahr: 16.6 Prozent)

Der Hauptsiitz der Urner Kantonalbank in Altdorf. (Bild: Keystone, Urs Flüeler)

In einer Medienmitteilung spricht die UKB von einem «soliden Zinsengeschäft mit sehr gutem Kreditportfolio». Die Bank erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen sehr guten Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft von 17,3 Millionen. Damit konnte der Vorjahreswert (17,3 Mio.) «in einem äusserst anspruchsvollen Marktumfeld egalisiert werden», wie die Bank schreibt. In der ersten Jahreshälfte wurden 0,2 Mio. ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen gebildet. Dieser tiefe Wert reflektiere die hohe Qualität des Kreditportfolios der Urner Kantonalbank. Da in der Vergleichsperiode des Vorjahres sogar 0,8 Mio. ausfallrisikobe­dingte Wertberichtigungen aufgelöst werden konnten, reduzierte sich der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft um 5,5 Prozent auf 17,1 Mio. (Vorjahr: 18,1 Mio.).

Rückerstattung von Vertriebsentschädigungen an die Kunden

Im Anlagegeschäft konnte die Bank vom freundlichen Börsenumfeld profitieren und steigerte die Erträge um 4,7 Prozent auf 3,1 Mio. Die Erträge im übrigen Dienstleistungsgeschäft erreichten mit 1,4 Mio. das Vorjahresniveau. Der Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft resultierte aus zusätzlichen Kommissionsaufwendungen von 0,5 Mio., die vor allem auf die seit Juli 2018 praktizierte Rückvergütung von Vertriebsentschädigungen an Kunden zurückzuführen ist. Gesamthaft gesehen reduzierte sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 0,3 Mio. oder 7,2 Prozent auf 3,9 Mio.

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag – getrieben durch die Entwicklung auf den Devisenmärkten und durch die tieferen Volumen – bei 0,5 Mio. (Vorjahr: 0,8 Mio.). Der Geschäftsaufwand belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf 12,9 Mio. (Vorjahr: 12,7 Mio.). «Der Kostenanstieg ist primär auf die fortschreitende Digitalisierung der Bank zurückzuführen», so die UKB. Die Kosten in Zusammenhang mit der laufenden Strategieumsetzung bewegten sich auf Vorjahresniveau.

Geschäftserfolg und Halbjahresgewinn über den Erwartungen

Aufgrund tieferer Wertberichtigungen auf Beteiligungen und Abschreibungen auf den Sachanlagen in der Höhe von 1,2 Mio. (Vorjahr: 1,5 Mio.) resultierten ein Geschäftserfolg von 8,1 Mio. (Vorjahr: 9,3 Mio.) und ein Halbjahresgewinn von 8,1 Mio. (Vorjahr: 9,2 Mio.). «Sowohl der Geschäftserfolg als auch der Halbjahresgewinn übertrafen unter Berücksichtigung der Investitionen in die laufende Strategieumsetzung die Erwartungen», schreibt die Kantonalbank.

Die Bank verfügt per 30. Juni 2019 über Eigenmittel in der Höhe von 301,1 Mio. (31. Dezember 2018: 293,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote beträgt 8,8 Prozent (Vorjahr: 8.7 Prozent) und die Tier-1-Ratio 17,9 Prozent (Vorjahr: 16,6 Prozent). «Die Bank übertrifft damit die Mindestanforderungen der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA deutlich», heisst es in der Mitteilung. «Sie bietet damit dem Kanton und ihren Kunden Sicherheit und ist im Hinblick auf weiter steigende Anforderungen seitens des Regulators gut gerüstet.»