Urner Kantonalbank: SVP Uri hält an Forderung nach Abberufung des Bankpräsidenten fest Die SVP Uri hatte im Zusammenhang mit der Strategie 2021 der Urner Kantonalbank eine Motion eingereicht. Mit der Antwort des Regierungsrates darauf ist sie nicht zufrieden. Sie hält an der Forderung der Motion fest.

(pd/spe) In der Motion fordert die SVP-Fraktion unter anderem die Abberufung des Bankratspräsidenten und einen Vorschlag für die Neubesetzung. Die Antwort der Regierung auf die Motion sei «oberflächlich» und befasse sich nicht mit dem zentralen Anliegen der Motion, so die SVP in ihrer Mitteilung vom Ostermontag.

Die Urner Kantonalbank hatte im Dezember 2018 über eine neue Vertriebsstrategie informiert. Diese besagt, dass es in Zukunft noch in Altdorf und Andermatt klassische Geschäftsstellen mit Beratern geben soll. Die übrigen Standorte sollen geschlossen werden. Die Strategie wurde erarbeitet und kommuniziert, ohne dass die Schliessung der Filialen vorher der Urner Regierung zur Konsultation vorgelegt wurden. Die Regierung sei lediglich informiert, aber nicht konsultiert worden, sagte Finanzdirektor Urs Janett gegenüber unserer Zeitung. Die Konsultation wird nun nachgeholt. Das Vorgehen stelle eine Gefährdung oder gar Verletzung der Eigentümerstrategie dar, so die SVP.

Die Regierung steht aber gemäss Beantwortung der Motion hinter den Plänen der Urner Kantonalbank. Die Regierung empfiehlt dem Landrat, die Motion der SVP-Fraktion (Christian Schuler, Erstfeld), zur Strategie der Urner Kantonalbank als nicht erheblich zu erklären. Die Regierung sieht gemäss Antwort auf die Motion kein Fehlverhalten des Bankrats und deshalb auch keinen Grund, die Bankspitze abzuberufen.

Die Behandlung des Vorstosses ist für die Landratssession vom 22. Mai 2019 traktandiert.

Folgt mehr....