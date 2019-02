Urner Kantonalbank: SVP verlangt strategische Korrekturen und die Abberufung des Bankratspräsidenten Für die SVP Uri ist die Umsetzung der Eigentümerstrategie hoch gefährdet. Der Partei bereitet die strategische Ausrichtung der Urner Kantonalbank Sorgen. Scharf kritisiert sie die aus ihrer Sicht passive Haltung des Regierungsrats. Mit einer Motion will die SVP nun Änderungen verlangen.

Im Bild der Hauptsitz der Urner Kantonalbank in Altdorf. (Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 18. Oktober 2018))

«Mit den in jüngster Zeit gefällten Entscheidungen wie dem überdimensionierten Grossprojekt Bahnhof Altdorf und der Schliessung der Zweigstellen hat der Bankrat zusammen mit der Geschäftsleitung gegen die Eigentümerstrategie gehandelt», teilte die SVP Uri am Mittwochabend mit. Der Regierungsrat als Aufsichtsgremium habe seine Aufgabe klar vernachlässigt.

Der Kanton erwarte von der Urner Kantonalbank nachhaltige Gewinnausschüttungen und Wertsteigerungen des Eigenkapitals. In der Eigentümerstrategie sei festgehalten worden, dass die Kantonalbank eine nachhaltige Geschäftspolitik betreiben und mit einer umsichtigen Risikopolitik die Risiken für den Kanton tief halten müsse. «Das überdimensionierte Engagement der Urner Kantonalbank am Bahnhof Altdorf mit Investitionen von über 30 Millionen Franken stellt ein enormes Klumpenrisiko dar», kritisiert die SVP Uri. Auf der anderen Seite würden in den verschiedenen Regionen Zweigstellen gestrichen.

Die Urner Kantonalbank sollte durch ihre Geschäftstätigkeit als grösste Bank im Kanton im Dienste der Urner Wirtschaft und Bevölkerung stehen, schreibt die Partei. Mit dem neuen Vertriebskonzept werde dieser Auftrag klar nicht erfüllt, obschon dies ein wesentlicher Bestandteil der Eigentümerstrategie sei. Damit missachte die Regierung Ihre Aufsichtsfunktion.

«Aus diesem Grund fordern wir die Abberufung des Bankratspräsidenten und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung», hält die SVP fest. Die Fraktion werde in der Februarsession des Urner Landrates eine Motion mit der Forderung an den Regierungsrat zur Durchsetzung der Eigentümerstrategie und zur Abberufung des Bankratspräsidenten durch den Landrat einreichen.

Dem Landrat obliegt die Oberaufsicht über die Kantonalbank. Ihm stehen dazu die entsprechenden parlamentarischen Mittel zu Verfügung. (pd/dvm)