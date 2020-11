Urner Kantonspolizei warnt vor Online-Betrügern Betrüger geben vor, dass Personen einen Link für eine angebliche Postzustellung zusenden, und verschaffen sich so Zugang zu den Computern der Opfer. Wer davon betroffen ist, soll mit der Polizei Kontakt aufnehmen.

Die Kantonspolizei Uri erhielt in den vergangenen Tagen von mehreren Personen die Meldung, welche von unbekannten Anrufern telefonisch kontaktiert wurden. «Die Anrufer erkundigten sich, ob ein angeblich eingeschriebener Brief oder eine Paketsendung bereits eingetroffen sei», beschreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. «Die kontaktierten Personen erwarteten jeweils keine Postlieferung. Sie handelten richtig, indem sie das Telefonat jeweils beendeten und dies umgehend der Kantonspolizei Uri meldeten.»

Die Kantonspolizei Uri warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. «Die Betrüger stellen ihren Opfern per E-Mail einen Link oder ein Dokument zur Freischaltung eines Pakets oder eines Briefes zu.» Neu sei, dass die Betrüger ihr Opfer nicht nur per E-Mail, sondern zusätzlich über das Telefon zum Freischalten (Download) auffordern. «Klickt das Opfer nun auf den Link oder das Dokument, so wird eine heimtückische Malware auf den Computer geladen, die sich nicht mehr entfernen lässt und dem Betrüger den Zugang zum fremden Computer verschafft, um so beispielsweise Bankdaten zu erschleichen.»

Verhaltenstipps

Das rät die Polizei: «Beenden Sie solche Telefonate umgehend. Klicken Sie keinesfalls auf den Link im PDF. Schreiben Sie die Telefonnummer der Betrüger auf und melden Sie diese der Polizei an cybercrime.polizei@ur.ch.»

Falls jemand bereits auf den Link geklickt hat, soll diese Person folgendes tun: «Benutzen Sie den Computer nicht mehr weiter, Ihre Zugangsdaten zu Online Diensten können sonst von den Betrügern mitgelesen werden. Erstatten Sie Strafanzeige beim örtlichen Polizeiposten. Lassen Sie Ihren Computer von einem Spezialisten komplett neu aufsetzen.»

Weitere Informationen gibt es unter www.cybercrimepolice.ch unter Betrügerische Anfrage.