Urner Komitee macht sich stark für Ja zur AHV-Vorlage Die AHV-Steuervorlage soll Privilegien abschaffen. Das Komitee ist breit abgestützt.

Medienkonferenz des KMU-Komitees «JA zur AHV-Steuervorlage», die am Dienstag, 19. März, in Bern stattfand. (Bild: Peter Klaunzer/Keystone, Bern, 19. März 2019)

(pd/zf) Am 19. Mai 2019 stimmt die Schweiz über «AHV-Steuervorlage» ab. «In Uri haben sich nun die Befürworter der Vorlage in einem kantonalen Komitee formiert und sprechen sich gemeinsam für ein Ja zum ausgewogenen Kompromiss aus», heisst es in einer Medienmitteilung. Die AHV-Steuervorlage umfasst zwei Teile: Sie schafft bisherige Steuerprivilegien ab und leistet einen Beitrag zur Rentensicherheit.

«Die Reform der Unternehmensbesteuerung ist notwendig und dringlich, weil gewisse Steuerprivilegien nicht länger internationalen Anforderungen entsprechen», so das Komitee. «Die AHV gerät zunehmend in finanzielle Schieflage, weil immer mehr Menschen eine Rente beziehen.»

Gesamtpaket sei überzeugend

Zum Komitee zählt auch Ständerat Josef Dittli: «Die AHV-Steuervorlage schafft ein faires, international akzeptiertes Steuersystem und bringt gleichzeitig eine AHV-Zusatzfinanzierung mit sich. Als Gesamtpaket erzeugt sie dadurch Vorteile für die Bevölkerung, die Unternehmen, Bund, Kantone und Gemeinden.» Neben Dittli engagiert sich auch der Urner Finanzdirektor Urs Janett im bürgerlichen Ja-Komitee. «Der Regierungsrat unterstützt die Aufhebung der privilegierten Steuerstatus für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften, die mit einem Ja am 19. Mai zum Tragen kommt», so Janett. «Gleichzeitig setzen wir uns natürlich dafür ein, den Wirtschaftsstandort Uri weiter zu stärken und damit Arbeitsplätze in Uri zu halten.»

Das gelinge mit einer Teilrevision des Steuergesetzes, die sich derzeit in der Vernehmlassung befindet und welche unter anderem eine Senkung der effektiven Gewinnsteuerbelastung auf das attraktive Niveau von rund 12,6 Prozent vorsieht. Die Vorlage wird am 22. Mai 2019 im Landrat behandelt und soll im Oktober 2019 vors Volk kommen.

Ja soll zu sicheren Arbeitsplätzen führen

Weiter im Urner Ja-Komitee vertreten sind Landrätinnen und Landräte sowie die Parteipräsidenten und weitere Vertreterinnen und Vertreter der FDP und CVP Uri.

Auch die Urner Wirtschaft, vertreten durch René Röthlisberger, Präsident Wirtschaft Uri, und Andreas Ruch, Präsident der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, sowie weitere Unternehmer nehmen im Komitee Einsitz. «Ein Wirtschaftsstandort, der für alle Unternehmen attraktiv ist, sichert Aufträge für unsere KMU und damit auch viele regionale Arbeitsplätze», erklärt Wirtschaft-Uri-Präsident René Röthlisberger.