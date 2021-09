Urner Konzertreihe «Vo Härzä!» wird erneut verschoben Das Gemeinschaftsprojekt des Jodlerklubs Seerose Flüelen und der Band Cottage soll nun ab Oktober 2022 auf die Bühne gebracht werden.

Der Jodlerklub Seerose organisierte im Herbst 2017 die Konzertreihe «Yys fräiwt’s!». Im kommenden Jahr ist das Projekt «Vo Härzä!» geplant. Bild: Georg Epp (Flüelen, 29. Oktober 2017)

Der Jodlerklub Seerose Flüelen und die Urner Irish-Folk-Band Cottage verschieben ihre im Oktober und November 2021 vorgesehene gemeinsame Konzertreihe «Vo Härzä!» um ein weiteres Jahr. «Wir haben unsere Sponsoren und Gönner vor einiger Zeit dahingehend informiert, dass wir definitiv ruhigere und sicherere Zeiten abwarten möchten, um das Projekt auf allen Ebenen gezielt und seriös vorzubereiten», halten OK-Chef Christian Herger und der Präsident des Jodlerklubs Seerose, Stefan Bissig, in einer Medienmitteilung fest. «Die Mitglieder der beiden Formationen hoffen, dass sie das ursprünglich bereits im Spätherbst 2020 geplante Gemeinschaftsprojekt im kommenden Jahr definitiv verwirklichen können.»

Die Konzerte sollen am 30. Oktober 2022 (Pfarrkirche Flüelen, 17 Uhr), am 6. November 2022 (Konzertsaal Hotel Radisson Blu, Andermatt, 13.30 und 17 Uhr) sowie am 27. November 2022 (Pfarrkirche Altdorf, 17 Uhr) stattfinden.