Urner Landräte kritisieren «mangelndes Fingerspitzengefühl» der Regierung

Um den Effekt der WOV und der flankierenden Massnahmen auf die Luftreinhaltung und den Strassenlärm zu überprüfen, lässt das Amt für Umweltschutz Uri zurzeit an mehreren ausgewählten Standorten Lärmmessgeräte und Luftschadstoff-Passivsammler installieren. «Der Messbeginn wurde so gewählt, dass der heutige Ausgangszustand sauber erfasst werden kann, noch bevor mit dem Bau der WOV begonnen wird», heisst es in einer Medienmitteilung des Amts für Umweltschutz vonm Freitag.

Messstandorte in drei Gemeinden

Die Messstandorte befinden sich in der Schmiedgasse, der Bahnhofstrasse und der Attinghauserstrasse in Altdorf, an der Gotthardstrasse in der Nähe des Urnertors in Bürglen sowie an der Dorfstrasse und beim «Adlergarten» in Schattdorf. Die kleinen Messgeräte werden an bestehende Strassenlampen montiert und müssen periodisch ausgelesen werden. Die Ergebnisse werden einmal jährlich ausgewertet und dann auf der Internetseite des Kantons aufgeschaltet. Der Auftrag für diese Umweltüberwachung geht auf Verträge zwischen dem Kanton und den genannten Gemeinden zu den flankierenden Massnahmen zurück. Darin wurden unter anderem Umweltziele festgelegt sowie Lärm- und Luftmessungen vereinbart. (pd/bar)