Urner Landrat berät über die Ausweitung des Majorz-Prinzips

Einmal mehr kommt im Urner Landrat am Mittwoch das Wahlsystem des Kantons aufs Tapet. Die Regierung will als Folge eines Bundesgerichtsentscheids den «Doppelten Pukelsheim» einführen, die vorberatende Kommission strebt derweil eine Ausweitung des Majorz-Prinzips an.