Urner Landrat Keine Einsprachen mehr möglich gegen gewisse 5G-Anlagen: Urner Regierung erklärt die Hintergründe von Bagatellverfahren Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen) bemängelt, dass gegen den Um- und Ausbau von 5G-Mobilfunkanlagen keine Einsprache mehr erhoben werden kann. Nun klärt die Regierung auf.

Für den Um- und Ausbau von 5G-Antennen braucht es kein ordentliches Baubewilligungsverfahren. Symbolbild: Boris Bürgisser

Wenn Mobilfunkanlagen auf 5G umgerüstet werden, kann auf ein ordentliches Baubewilligungsverfahren verzichtet werden. Diesen Umstand findet Alois Arnold-Fassbind (SVP, Bürglen) stossend. So könne gegen den Um- und Ausbau von 5G-Mobilfunkanlagen keine Einsprachen mehr erhoben werden, womit die Rechte der Anwohnerschaft beschnitten und der Schutz der Gesundheit vor Strahlung vernachlässigt werde.

Alois Arnold-Fassbind, SVP Bürglen. Bild: Archiv UZ

Aus diesem Grund hat Arnold-Fassbind im Februar eine Kleine Anfrage zum Thema an den Regierungsrat gestellt.

In der nun vorliegenden Antwort klärt der Regierungsrat zunächst über die Zuständigkeiten auf. So falle der Schutz der Bevölkerung vor Strahlung von Mobilfunkantennen in die Verantwortung des Bundes. Die Kompetenz der Kantone und der Gemeinden beschränke sich demgegenüber auf allgemeine baurechtliche und verfahrenstechnische Fragen, wie zum Beispiel die Verträglichkeit mit dem Ortsbildschutz.

Bagatellverfahren bei untergeordneten Anpassungen

Neubauten oder wesentliche Umbauten von Mobilfunkanlagen unterstehen gemäss Antwort der Regierung der Baubewilligungspflicht. Dabei werden die Anlagen im Amtsblatt publiziert und die Einsprachemöglichkeit der Anwohnerschaft im Rahmen des ordentlichen Baubewilligungsverfahrens gewährt.

Es gebe aber auch Anpassungen an bestehenden Anlagen, die zu keiner relevanten Erhöhung der elektrischen Feldstärke führen und auch keine wesentlichen baulichen Veränderungen mit sich bringen, hält der Regierungsrat in seiner Antwort fest.

«Aus bewilligungsrechtlicher Sicht ändert sich die Situation durch solche untergeordneten Anpassungen nicht.»

Um unverhältnismässigen administrativen Aufwand zu vermeiden, empfehle die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) den Kantonen seit 2013, solche untergeordnete Änderungen als Bagatellen zu behandeln. In diesen Fällen sei auf ein ordentliches Baubewilligungsverfahren zu verzichten.

Dieses Bagatellverfahren gemäss den Vorgaben der BPUK wird auch im Kanton Uri angewendet, wie die Regierung weiter schreibt. Für die Beurteilung relevant seien dabei die Sendestärke, die Frequenz, die Richtung und die Abstrahlcharakteristik der Anlage inklusive adaptiver Antennen. Ob das Signal auf 5G oder einer anderen Technologie basiert, werde seit 2010 in den Bewilligungsunterlagen nicht mehr angegeben und eine Anlage stattdessen «technologieneutral» beurteilt.

Freigestellt, der Empfehlung zu folgen

Bei untergeordneten Anpassungen werde den Gemeinden eine Genehmigung im Bagatellverfahren empfohlen.

«Das ist vertretbar, da durch eine solche Änderung kein wesentlicher neuer Beurteilungstatbestand entsteht gegenüber dem Ausgangszustand, der im Rahmen eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens bereits bewilligt wurde.»

Der Gemeinde beziehungsweise der kommunalen Baubewilligungsbehörde sei es freigestellt, der Empfehlung zu folgen oder ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchzuführen. Die Einhaltung der Grenzwerte werde in jedem Fall durch das Amt für Umweltschutz geprüft.

30 bis 40 Nachrüstungen pro Jahr

In den letzten Jahren seien im Schnitt pro Jahr etwa 30 Anlagen nachgerüstet und umgebaut worden, hält die Regierung weiter fest. «Aufgrund der relativ neu eingeführten 5G-Technologie gehen wir davon aus, dass weiterhin 30 bis 40 Nachrüstungen pro Jahr anstehen.» Per Ende März 2022 seien im Kanton Uri 63 Standorte mit 5G in Betrieb, 107 Anlagen würden im Moment ohne 5G betrieben. Die Regierung verweist in ihrer Antwort auf die Website map.geo.admin.ch, auf der unter dem Stichwort «Antennenstandorte» die Mobilfunkstandorte der Schweiz mit den verwendeten Technologien öffentlich zugänglich sind.

Seit 2019 wurden sechs neue Anlagen im ordentlichen Bewilligungsverfahren eingereicht. Diese seien seitens Amt für Umweltschutz geprüft und die fachtechnische Beurteilung der Baubewilligungsbehörde zugestellt worden. Bisher sei keiner dieser ordentlich bewilligten Anlagen realisiert worden.