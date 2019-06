Urner Mobiliar-Berater feiern Jubiläum Fabiano Tundo und Bruno stehen schon viele Jahre im Dienste der Mobiliar. Am 1. Juli können beide ihr Dienstjubiläum feiern.

(pd/ml) Am 1. Juli feiern zwei Mitarbeiter der Mobiliar-Generalagentur Uri ihre Arbeitsjubiläen: Fabiano Tundo ist seit 30 Jahren der Mobiliar treu und Bruno Imhof seit 20 Jahren.

Fabiano Tundo, Mobiliar-Generalagentur Uri

Fabiano Tundo (Bild links) schloss 1991 seine Lehre bei der Mobiliar in Altdorf ab. Nach einem Sprachaufenthalt in Kanada und der RS arbeitete er zweieinhalb Jahre in Bellinzona. 1995 wechselte er in den Innendienst der Generalagentur in Zug, bis er 1998 seine Tätigkeit als Versicherungs- und Vorsorgeberater bei der Generalagentur in Uri aufnahm.

Bruno Imhof, Mobiliar-Generalagentur Uri

Bruno Imhof (Bild rechts) schloss seine Erstausbildung als Schreiner 1980 ab. Nach einem Arbeitsunfall orientierte er sich 1983 neu: Er absolvierte eine Ausbildung zum Innenausbauzeichner und arbeitete anschliessend als Verkaufsberater in der Möbelbranche. 1999 wechselte Bruno Imhof zur Mobiliar in Uri, bildete sich zum Versicherungs- und Vorsorgeberater weiter und betreut seither Kunden im Schächental.

Das Team der Mobiliar gratuliert den beiden ganz herzlich zum Jubiläum und dankt für ihren wertvollen Einsatz. Es wünscht ihnen weiterhin alles Gute – sowohl beruflich wie privat.