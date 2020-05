Urner Museen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

(RIN) Die Urner Museumskonferenz, der Zusammenschluss der Urner Museen, fördert den Austausch zwischen den Museen. Sie organisiert die Urner Museumsnacht, koordiniert die Kulturvermittlungsangebote für die Schulen, unterhält die Website www.museen-uri.ch und vertritt Anliegen der Urner Museen gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Teil der Museumskonferenz sind das Haus für Kunst Uri, das Mineralienmuseum in Seedorf, das Historische Museum in Altdorf, das Kirchenschatzmuseum in Altdorf, das Talmuseum in Andermatt, das Tellmuseum in Bürglen, das Sasso San Gottardo, das nationale St.-Gotthard-Museum, das Naturkundemuseum des Kollegiums, SBB Historic in Erstfeld sowie das Dörflihausmuseum in Spiringen. Die Urner Museen werden fast ausschliesslich von privaten Vereinen geführt.