Urner Musikschulleiter geht vor dem Jubiläum in Pension Per Ende Februar wird der Leiter der Musikschule Uri Martin Giese pensioniert. Damit verpasst er das 40-Jahr-Jubiläum – wie auch schon den letzten runden Geburtstag der Schule.

Martin Giese, der derzeitige Leiter der Musikschule Uri, wird per Ende Februar pensioniert. (Bild: PD)

(pd/ml) «Für die Musikschule wünsche ich für die folgenden Jahre, dass der angefangene Weg in ein neues Zeitalter erfolgreich beschritten werden kann, und dass das Bewusstsein der breiten Bevölkerung für die Wichtigkeit der musikalischen Bildung zur Entwicklung des ganzheitlichen Menschen weiterhin zunimmt», meint Martin Giese. Der derzeitige Leiter der Musikschule Uri geht per Ende Februar in Pension.

Zehn Jahre hat er diesen Job dann gemacht. Wie er dazu kam? Er hatte eigentlich Primarlehrer gelernt, dann das Lehrdiplom in Querflöte angehängt. Und weil dafür die Nachfrage stark nachliess und ihn die Führungsposition reizte, wurde er Musikschulleiter zunächst in Neuenkirch.

Er wünscht sich eine noch intensivere Zusammenarbeit

In seiner Zeit, meint er, habe die Musikschule Uri «einen sanften Wandel» durchgemacht. Da war zunächst die Schülerzahl, die stark abnahm – bedingt durch den demografischen Wandel –, und dann die Lehrpersonenzahl, die ebenfalls stark abnahm – wegen grösserer Pensen. Für die Streichorchester fanden sich darum immer weniger Schüler. Auch die Bläsergruppierungen Beginnersband und Symphonic Winds wurden deutlich kleiner. Dennoch, meint Giese, «genoss der Musikschulunterricht in grossen Teilen der Bevölkerung und auch bei den Behörden stets ein grosses Ansehen». Gleichzeitig wurden Abläufe besser strukturiert und professionalisiert. Weiter sagt Martin Giese dazu:

«Ausserdem wurden in letzter Zeit viel mehr Veranstaltungen als früher lanciert, teilweise auch im Hinblick auf das Jubiläum.»

Auch wurde die Zusammenarbeit mit den Volksschulen und dem Kollegi intensiver. Und nicht zuletzt ist seit diesem Schuljahr das Pilotprojekt «Tanz und Theater» lanciert. Eine Ergänzung, die den Musikschulleiter sehr freut. Nicht geändert hat sich, dass Gitarre und Klavier die mit Abstand beliebtesten Instrumente sind.

Apropos Schulen: Martin Giese wünscht sich, dass die Zusammenarbeit mit ihnen weiter intensiviert werden kann. Ausserdem, so hofft er, gelingt dereinst eine Integration des Musikunterrichts in den Schulstundenplan. Denn sowohl für Schüler als auch Lehrpersonen sei es unbefriedigend, dass das Zeitfenster für Musikunterricht sehr eng ist.

Musikalische Betätigung soll grösseren Platz erhalten

Martin Giese geht nun in Pension. «Ich freue mich darauf, wieder Zeit für vieles zu haben, zum Beispiel für soziale Kontakte, Reisen und Lesen», sagt er. «Einen grösseren Platz als bisher wird – sofern es meine Gesundheit zulässt – die eigene musikalische Betätigung haben.» Die Leitung einer Musikschule erachtete er immer als vielfältige Aufgabe. Besonders freute ihn, dass «die Leitungsaufgaben einen starken Schwerpunkt auf den Themen Musik und Mensch haben».

Höhepunkte Martin Gieses Zeit als Musikschulleiter waren unter anderem die Aufführungen im Theater Uri sowie der Tag der Kultur 2017, «an dem fast alle Schüler der 2. und 3. Klasse aus dem ganzen Kanton teilnahmen». Nun freut sich Giese auf die Jubiläumsfeierlichkeiten und meint schmunzelnd: «Kurz vor meinem Amtsantritt fand das 30-Jahr-Jubiläum statt. Nun, kurz nach meiner Pensionierung wird der 40. Geburtstag der Musikschule Uri gefeiert.»