Urner Radball-Nachwuchs mischt zuvorderst mit Die Junioren-Abteilung von Radsport Altdorf konnte sich an den Schweizer Meisterschaften vier Medaillensätze sichern. Gian Jauch und Luis Looser (U11) sowie Timon Fröhlich und Matteo Baumann (U19) holten sich den Meistertitel. Michelle Marty

Die U19-Schweizer-Meister Matteo Baumann (links) und Timon Fröhlich. (Bild: PD (Münchwilen, 18. Mai 2019))

Am Samstag, 18. Mai, fanden in Münchwilen die Schweizer Meisterschaften im Radball statt. Gleich in fünf Kategorien wurden die Schweizer Meister 2019 erkoren. Mit dabei waren wiederum sechs Teams von Radsport Altdorf.

Den Auftakt machten die Spiele der Kategorie U11. Hier starteten gleich zwei Urner Teams: Altdorf I mit Gian Jauch und Luis Looser sowie Altdorf II mit Marino Zobrist und Gian Kalbermatten. Altdorf I startete fulminant in den Tag und konnte den ersten Gegner aus Mosnang mit 6:0 besiegen. Auch die zweite Partie gegen Oftringen konnte das Duo für sich entscheiden (5:1). Im dritten Match wartete dann noch die zweite Mannschaft aus Mosnang auf die Urner. Auch hier erhielten sie keinen Gegentreffer und gewannen mit 4:0. Am Ende folgte noch das entscheidende Spiel um den Meistertitel der U11: Hier trafen Gian Jauch und Luis Looser auf ihre Vereinskollegen. Das Spiel verlief äusserst ausgeglichen und bis 1 Minute vor Schluss fiel noch kein Treffer. Danach folgte dann der Führungstreffer von Altdorf I und kurz vor Schluss gelang dem Duo noch der zweite Treffer. Somit sind Gian Jauch und Luis Looser die neuen Schweizer Meister.

Auch Altdorf II mit Marino Zobrist und Gian Kalbermatten startete äusserst gut in diesen Tag und konnte zum Auftakt einen klaren 6:0-Sieg einfahren. Auch die zweite Partie hatte Altdorf II im Griff und gewann am Ende mit 3:1. Auch gegen Mosnang II siegten sie deutlich mit 5:0. Dann folgte auch für Altdorf II das spannende Spiel gegen Altdorf I. Aber auch hier zeigten Marino Zobrist und Gian Kalbermatten eine sehr abgeklärte und gute Leistung. Jedoch konnten sie trotz guter Chancen keinen Treffer erzielen. Somit sicherten sich Zobrist und Kalbermatten den 2. Rang und die Silbermedaille. Die beiden U11-Teams von Radsport Altdorf schafften also den erfolgreichen Auftakt.

Zobrist/Figueroa sammeln Erfahrungen

Etwas später war dann die Kategorie U15 an der Reihe. Hier waren Sandro Zobrist und Oscar Figueroa die Urner Vertreter. Für die beiden lief es jedoch an diesem Tag nicht ganz wunschgemäss. Sie mussten gegen Möhlin eine 1:4-Niederlage in Kauf nehmen. Anschliessend folgte eine knappe 1:2-Niederlage gegen den späteren Schweizer Meister Pfungen. Beim 0:3 gegen Schöftland blieben Sandro Zobrist und Oscar Figueroa danach ohne Torerfolg. Gegen Mosnang war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, welches dann auch mit 0:0-Unentschieden endete. In der letzten Partie lief es dann nicht mehr ganz rund und die Urner mussten das Spiel mit 0:7 aus der Hand geben. Somit belegten Sandro Zobrist und Oscar Figueroa den 6. Schlussrang. Trotz allem können die beiden sehr zufrieden mit ihrer Saison sein, denn es war ihre erste gemeinsame Saison, in der sie gleich den Finaleinzug schafften.

Am späteren Nachmittag war dann noch die U19-Kategorie an der Reihe. Mit dabei waren die drei Urner Teams, welche die gesamte Saison an der Tabellenspitze verweilt haben. Zum einen waren dies Altdorf I mit Valentin Stadler und Jan Brand, Altdorf II mit Timon Fröhlich und Matteo Baumann sowie Altdorf III mit Jonas Gerig und Yves Gnos. In dieser Kategorie gab es gar Bonuspunkte für diesen Final: Dabei konnten Valentin Stadler und Jan Brand von 3 Bonuspunkten profitieren, Timon Fröhlich und Matteo Baumann von 2 und Mosnang von 1 Bonuspunkt. Altdorf I startete gut in diesen Final und konnte gegen Frauenfeld gleich mit 3:1 gewinnen. Weitere 3 Punkte konnte sich das Duo gegen Altdorf III sichern (6:1). Auch gegen Mosnang gab es für Valentin Stadler und Jan Brand beim souveränen 3:0 keine Probleme. Somit war klar, dass der Titel im letzten Spiel gegen Altdorf II ausgemacht würde. Altdorf II hatte dabei die Nase vorn und gewann die Partie knapp mit 3:2. Valentin Stadler und Jan Brand gewannen trotz allem mit klarem Abstand zum Drittplatzierten die Silbermedaille und wurden Vize-Schweizer-Meister.

Auch Altdorf II mit Timon Fröhlich und Matteo Baumann starteten mit einem 3:1-Sieg gegen Altdorf III. Anschliessend dominierten sie Mosnang mit 8:0. Gegen Frauenfeld siegten Timon Fröhlich und Matteo Baumann danach mit 7:1. Zum Schluss kam es noch zum Showdown zwischen Altdorf II und Altdorf I. Hier konnten sich Timon Fröhlich und Matteo Baumann knapp mit 3:2 durchsetzen. Somit sind Fröhlich und Baumann die neuen U19-Schweizer-Meister.

Altdorf III etwas vom Pech verfolgt

Für Altdorf III lief es nicht wunschgemäss, gewann das Team doch lediglich 1 Punkt. Jonas Gerig und Yves Gnos starteten mit einer 1:3-Niederlage gegen Altdorf II. Auch gegen Altdorf I konnten sie nicht viel anrichten und mussten die Partie mit 1:6 aus der Hand geben. Gegen Frauenfeld wurde es dann etwas knapper, doch es reichte immer noch nicht ganz: Die Urner verloren mit 2:4. Im letzten Spiel wollten auch Jonas Gerig und Yves Gnos die ersten Punkte gewinnen, dies gelang ihnen dann auch: Gegen Mosnang schafften sie ein 3:3-Unentschieden. Damit mussten sich Jonas Gerig und Yves Gnos mit dem 5. Schlussrang zufriedengeben. Altdorf III spielte eine sehr gute Saison und war stets an der Spitze dran, doch an diesem Finaltag wollte es nicht ganz laufen.