Urner Nachwuchsschwinger erkämpfen Auszeichnungen Acht Urner Jungschwinger haben am 23. Seetaler Nachwuchsschwinget teilgenommen. Sie holten Auszeichnungen in den Kategorien 2008/2009 und 2004/2005.

Die erfolgreichen Urner am Nachwuchsschwinget in Hitzkirch. (Bild: PD)

(pd/ml) Am Samstag, 27. April, fand in Hitzkirch das 23. Seetaler Nachwuchsschwinget statt. Der Schwingklub Altdorf nahm mit acht Jungschwingern an diesem Anlass teil.

In der Kategorie der Jahrgänge 2008/2009 holte sich David Eberli aus Isenthal mit drei gestellten und drei gewonnen Gängen eine Auszeichnung. In der gleichen Kategorie holte auch Manuel Herger aus Schattdorf mit drei gewonnen, einem gestellten und zwei verloren Gängen die Auszeichnung.

Auch die Jüngeren holen Auszeichnungen

Drei Auszeichnungen holten die Urner in der Kategorie der Jahrgänge 2004/2005: Sandro Eberli, Isenthal, (vier gewonnen, einer gestellt und einer verloren), Lars Herger, Schattdorf (drei gewonnen, zwei gestellt und einer verloren), und Sandro Arnold, Altdorf (drei gewonnen, einer gestellt und zwei verloren).