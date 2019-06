Bikesport: Urner Nachwuchstalent siegt erneut Elena Frei setzte ihren Siegeszug in der EKZ-Rennserie in Hittnau mit einem Start-Ziel-Sieg fort. Auch die übrigen Teilnehmer der IG Radsport Uri erzielten sehr gute Resultate. Josef Mulle

Elena Frei (vorn) liess der Konkurrenz in Hittnau keine Chance. (Bild: PD)

Am Sonntag wurde in Hittnau zum dritten Rennen in der EKZ-Bike-Rennserie gestartet. Der Parcours war durch die Regenfälle der Vortage durchnässt, damit wurde der Wettbewerb insbesondere für die ersten Fahrer zu einer Schlammschlacht. Die Strecke trocknete durch das schöne Wetter im Verlauf des Tages ab, sodass sie immer griffiger und fahrbarer wurde.

Die Delegation der IG Radsport Uri, betreut durch Benjamin Walker, liess sich von den herrschenden Verhältnissen nicht beeindrucken. Auch die Erststartenden erzielten bereits sehr gute Resultate.

Julian Gwerder holt sich den 6. Platz

In der Kategorie, die als erste des Tages über den Parcours geschickt wurde, befanden sich mit Colin Erni, und Julian Gwerder, VMC Silenen, zwei Vertreter der IG Radsport Uri. Erni, VMC Ibach, der für die IG Radsport Uri startet, zeigte sich der technisch anspruchsvollen Aufgabe gewachsen und fuhr auf den 6. Platz. Julian Gwerder bestritt in Hittnau – nach seinem Schlüsselbeinbruch – das erste Rennen und verpasste als elfter einen Top-Ten-Platz nur ganz knapp. «Ich hoffe, mich im Verlaufe der Saison steigern zu können, um an die guten Resultate des vergangenen Jahres anzuknüpfen», meinte der Urner Nachwuchsfahrer.

Elena Frei wiederholt Vorjahressieg

Keine Probleme mit ihrer Form hat zurzeit Elena Frei, VMC Erstfeld, die in Hittnau mit einem Start-Ziel-Sieg überraschte. Damit wiederholte das Nachwuchstalent zum einen ihren Vorjahressieg, und konnte zum andern die Gesamtführung im EKZ Cup weiter ausbauen. Auch im stark besetzten Feld der Kategorie Cross Knaben mit fast fünfzig Startenden vermochten die Fahrer der IG Radsport Uri zu brillieren. So fuhr Livio Gerig, IG Radsport Uri, auf den siebten, Chris Furrer, VMC Silenen / IG Radsport Uri, auf den neunten und Tom Furrer, VMC Silenen / IG Radsport Uri, auf den 21. Rang. Bei den nächst jüngeren, der Kategorie Soft, erkämpfte sich Mattia Frei VMC Erstfeld / IG Radsport Uri den zweiten Platz. Ben Walker, IG Radsport Uri, konnte vom 23. Startplatz auf den siebten Schlussrang vorfahren.