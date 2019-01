Urner Nordische sind in ausgezeichneter Form Am Swiss-Cup-Langlaufrennen im Berner Oberland belegte Stefanie Arnold vom Skiclub Unterschächen an beiden Läufen den 2. Platz. Josef Mulle

Stefanie Arnold in ihrem Element. (Bild: PD)

Die Langlaufsaison 2018/19 neigt sich langsam dem Ende zu, und dennoch gibt es von den Urner Nordischen weiterhin sehr gute Ergebnisse zu vermelden. Im Sparenmoos im Berner Oberland kamen am Wochenende vom 19. und 20. Januar zwei Swiss-Cup-Rennen zur Austragung, wobei am Samstag in der klassischen – und am Sonntag in der freien Technik gelaufen wurde. Die Schweizer Weltklasseläuferin Nathalie von Siebenthal konnte beide Wettkämpfe für sich entscheiden.

Im Rennen in der klassischen Stilart erkämpfte sich die Urner C-Kader Läuferin Stefanie Arnold, SC Unterschächen, mit nur gerade 18 Sekunden Rückstand den 2. Platz. Beim sonntäglichen Rennen in der freien Stilart war bei den Frauen wiederum der gleiche Zieleinlauf zu verzeichnen, wobei diesmal Stefanie Arnold mit einem Rückstand von 1.37 Minuten etwas mehr Zeit auf die entfesselte Siegerin von Siebenthal einbüsste.

Umgekehrte Vorzeichen für die zweite Schächentaler Spitzenläuferin, Céline Arnold: Am Samstag belegte sie bei den Frauen U20 den 21. Platz, im Skatingrennen vom Sonntag preschte sie aber mit einer imposanten Leistungssteigerung auf den 15. Kategorienrang vor. Ausgezeichnet in Szene setzte sich die frühere Alpin-Spitzenfahrerin Maria Christen, SC Gotthard Andermatt. Sie erreichte als Zehnte im Klassisch-Rennen und als Sechste in der freien Stilart zwei Top-Ten-Ergebnisse.

Matteo Gisler siegt beim Nachwuchs

Am Sonntag stand für den Nachwuchs eine Veranstaltung im Rahmen der Helvetia-Nordic-Trophy, der wichtigsten Serie im Nachwuchsbereich von Swiss-Ski, auf dem Programm. Dem Starter stellten sich insgesamt 264 Kids, die ihre Strecke in der freien Technik abspulten. Matteo Gisler, SSC Schattdorf, setzte seine regionale Siegesserie bei den Knaben U10 auch auf nationaler Ebene fort, ebenso wie Elena Frei, SC Unterschächen, die als Gesamtvierte bei den U12 das Ziel erreichte, aber als Jahrgangsbeste gefeiert wurde.