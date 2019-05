Urner Radsportler bestreiten erstes Rennen des EWA-Cups Fabio Püntener hat das erste Rennen des EWA-Cups vom vergangenen Mittwoch dominiert. Je nach Kategorie absolvierten die Athleten Rennen mit unterschiedlichen Vorgaben. Josef Mulle

Ein schnelles Trio unterwegs: Aline Epp (vorn) Siegerin Lorena Leu (Mitte) und Delia Da Mocogno. (Bild: Josef Mulle, Amsteg, 8. Mai 2019)

Am ersten Rennabend im Rahmen des EWA-Cups am 8. Mai dominierte nebst den Fahrern der Föhn das Geschehen und verbannte die zahlreich erschienenen Radsportfreunde ins Innere der alten Kraftwerkzentrale im Plattischachen in Amsteg. Dort wurden sie durch den versierten Platzspeaker Geni Wipfli über den jeweiligen Rennverlauf der verschiedensten Kategorien auf dem Laufenden gehalten.

Für die Kategorien der Jüngsten waren Rundstreckenrennen angesagt, während für den rennerprobten Nachwuchs Kriterien mit den dazugehörenden Wertungssprints auf dem Programm standen. Die Rundstreckenrennen über zwei Runden gewannen Mattia Frei (VMC Erstfeld) in der Kategorie Mädchen U9 und Ben Walker (IG Radsport Uri) bei den Knaben U9. In der Kategorie U11 liessen sich Elina Tresch und Livio Gerig (beide IG Radsport Uri) als Sieger feiern.

Lorena Leu siegt vor Delia Da Mocogno

Die Kategorien U13 bis U17 bestritten ein Kriterium über 16 Runden, wobei in jeder vierten Runde ein Wertungssprint angesagt war. In diesem Feld übernahmen von Beginn weg die Fahrerinnen der U17-Kategorie Lorena Leu (Radsport Altdorf) und Delia Da Mocogno (VMC Silenen) das Zepter, begleitet von Aline Epp (VMC Silenen). Diese drei Nachwuchshoffnungen der IG Radsport Uri sammelten auch am meisten Wertungspunkte und gewannen in der genannten Reihenfolge. Den 4. Platz holte sich Svenja Frei (VMC Erstfeld) mit sieben ersprinteten Zählern. Bei den Knaben U13 holte Augusto Restivo (VC Monte Tamaro) sieben Punkte und für Josias Wicki (VMC Erstfeld) blieb in der Kategorie U15 noch ein Punkt, womit sich beide in ihren Kategorien an die Spitze setzten. Ohne Punkte, aber auch ohne Rundenverlust, blieb Elena Frei (VMC Erstfeld) und gewann in der Kategorie Mädchen U13.

Für die Fahrer der Elitekategorie hatten die Verantwortlichen der Rennkommission mit Petra Herger an der Spitze ein Kriterium mit 30 Runden – mit Wertung in jeder fünften Runde – aufs Programm gesetzt. Von Beginn weg entwickelte sich ein engagiertes Rennen, wobei der U23-Weltcupfahrer Fabio Püntener vom VMC Silenen nie die Übersicht verlor und das Geschehen ganz klar dominierte. Den Animationspreis verdiente einmal mehr sein Klubkollege Silvan Gisler, der sich wie Patrick Tresch (Strüby Bixs) engagiert an der Punktesammlung beteiligte. Fabio Püntener machte aber in der letzten Phase des Rennens alles klar, als er seine Mitkonkurrenten stehen liess, und sich damit die letzte, doppelt zählende Punktewertung sicherte. 52 ersprintete Punkte brachten Püntener einen überlegenen Sieg vor Silvan Gisler (33 Punkte) und Patrick Tresch (24 Punkte).

Bei den Frauen siegte die Urner Triathletin Sara Baumann vor Melanie Tresch (VMC Silenen), die wie Fabio Püntener und die Geschwister Linda und Reto Indergand am Weltcup im deutschen Albstadt vom 17. bis 19. Mai im Einsatz stehen wird. Nik Küttel (VMC Silenen, 15 Punkte) und Cyrill Leu (Radsport Altdorf, 13 Punkte) eroberten sich Kategoriensiege in der U17- beziehungsweise der U19-Kategorie. Das Ausscheidungsfahren gewannen in ihren Kategorien Melanie Tresch, Nik Küttel, Roman Zberg, Fabio Püntener und Patrick Tresch.