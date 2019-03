Urner Regierung ist gegen flexiblere Arbeitsverträge Landrat Bernhard Epp ist unzufrieden mit der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage. Diese wehrt sich gegen Anschuldigungen. Philipp Zurfluh

«Die gegenwärtige Haltung der Regierung enttäuscht nicht nur liberal gesinnte Politiker, auch ist sie für engagierte Unternehmer, die sich den täglich ändernden Markverhältnissen zu stellen haben, ein Zeichen von Desinteresse.» FDP-Landrat Bernhard Epp zeigte sich in einer Kleinen Anfrage, die er im Dezember 2018 eingereicht hat, unzufrieden mit dem Standpunkt des Urner Regierungsrats zur geplanten Änderung des Arbeitsgesetzes. Der Regierungsrat hat im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zuhanden des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) beziehungsweise der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben zu den beiden Vorentwürfen Stellung bezogen. Die Rede ist von den beiden parlamentarischen Initiativen von CVP-Ständerat Konrad Graber und der ehemaligen Ständerätin Karin Keller-Sutter (FDP).

Bernhard Epp war erstaunt darüber, dass der Regierungsrat die gemeinsame Stellungnahme des Verbands der Schweizerischen Arbeitsmarktbehörden (VSAA) und des Interkantonalen Verbands für Arbeitnehmerschutz (IVA) unterstützt und eine «gewerkschaftlich und links gefärbte» Stellungnahme aus «verwaltungsdiktatorischer Sicht» abgegeben habe. Der Urner Regierungsrat verweist in seiner Antwort darauf, dass sowohl der VSAA als auch der IVA in keiner Weise interessengebunden seien. «Die angesprochenen Verbände sind also nicht gewerkschaftliche Organisationen, sondern schweizerische Organe der vollzugsverantwortlichen Stellen in den Kantonen.»

«Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu»

Laut Regierung werde eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit für einen Teil der Arbeitnehmer zunehmend schwieriger. Dies bringe neue Herausforderungen bei der Arbeitszeiterfassung für Unternehmen und für die mit dem Vollzug des Arbeitsgesetzes beauftragten Behörden mit sich. «Gleichzeitig nehmen die Belastungen am Arbeitsplatz zu», schreibt die Regierung. Krankheitsbedingte Ausfälle könnten die Folge davon sein. Diese würden sich dann in Mehrkosten für Unternehmen und Sozialversicherungen niederschlagen. Der Kanton und die Vollzugsbehörden würden folglich in einem Spannungsfeld zwischen Anpassung an die neue Arbeitswelt einerseits und Prävention beziehungsweise Gesundheitsschutz anderseits. Aus dieser Optik seien «Praktikabilität» und «Rechtssicherheit» für den Regierungsrat zentral. Damit wird in der Antwort Bezug auf die Frage von Bernhard Epp genommen, welches Ziel der Regierungsrat mit seiner Stellungnahme verfolge.

Der FDP-Landrat wollte auch wissen, aus welchen Gründen die Urner Regierung einer Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes und der damit verbundenen administrativen Entlastung von Unternehmen sowie der individuellen Gestaltung der Work-Life-Balance von Arbeitnehmern ablehnend gegenübersteht. «Für den Regierungsrat ist es zentral, dass die Flexibilisierung an überprüfbare, konkrete, klare Regeln und Bedingungen gebunden und umsetzbar ist.» Er setze sich deshalb für Lösungen ein, die den Anforderungen der Rechtssicherheit entsprechen. Die Regierung befürworte die Weiterentwicklung des Arbeitsgesetzes und eine Anpassung an die neue digitalisierte Arbeitswelt. Die fortschrittliche Arbeitszeitpolitik müsse aber im Sinne einer Work-Life-Balance erfolgen.

Kantonale Verwaltung ist nicht tangiert

In der Antwort der Regierung wird auch auf die funktionierende Sozialpartnerschaft hingewiesen. Bei dieser Form der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern werden die Arbeitsbedingungen einer Branche oder eines Unternehmens bilateral vereinbart. «Dies erfolgt weitgehend ohne Zutun des Gesetzgebers», schreibt die Regierung als Antwort auf die Frage von Bernhard Epp, weshalb die Regierung die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Unternehmen durch eine Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes ablehne. Eine weitere Frage lautete, weshalb der Regierungsrat die Anpassung des Arbeitsgesetzes nicht auch für die kantonale Verwaltung als vorteilhaft erachte. Laut der Regierung seien die Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung nur im Bereich der Vorschriften über den Gesundheitsschutz dem Arbeitsgesetz unterstellt.

Der Regierungsrat begrüsst es, wenn bei der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen die Sozialpartner zu einer Lösung finden. Er ist auch der Meinung, dass die beiden Initiativen zu einer Zeit kommen, in der kaum grosse Erfahrungen mit den bestehen Regelungen gemacht werden konnten. Deshalb ist für den Regierungsrat klar: «Erneute Änderungen einzuführen, könnte die Kantone vor Vollzugsprobleme stellen, Rechtsunsicherheit fördern und den administrativen Aufwand für Arbeitgeber und Verwaltung erhöhen.