Uri will den Hirschbestand verkleinern

«Hirschlein nimm Dich bloss in Acht», lautet in Uri die Devise für das Rotwild. Die Regierung will den Bestand verkleinern, weil die Tiere im Wald und im Kulturland erhebliche Schäden verursachen. Der Landrat hat eine parlamentarische Empfehlung überwiesen.