Uri Regierungsrat erlaubt den Gastrobetrieben mobile Heizungsanlagen ohne Bewilligung – jedoch nur befristet Wegen der aktuellen Pandemielage braucht es bis Ende März keine Bewilligung für Heizungen im Freien. Das hat die Regierung nun beschlossen.

Ohne Jacke draussen essen geht nicht mehr: Deshalb hat der Regierungsrat eine Ausnahmebewilligung für Heizkörper erlassen. Bild: Christian Tschümperlin

(Altdorf, 1. Juni 2021)

Restaurants und Cafés greifen bei tieferen Temperaturen gerne auf Heizpilze, Heizungsanlagen für Zelte oder Wärme- und Infrarotstrahler zurück. Bisher war der Betrieb solcher Anlagen bewilligungspflichtig und unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Urner Regierungsrat hat sich nun aber aufgrund der aktuellen Pandemielage dazu entschieden, dass solche mobilen Heizungen im Freien befristet bewilligungsfrei betrieben werden dürfen. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll diese erteilte Ausnahmebewilligung für alle Betriebe des Gastwirtschaftsgewerbes bis am 31. März gelten.

Ab April braucht es wieder eine Bewilligung

Danach würden aber wieder die gewöhnlichen gesetzlichen Anforderungen gemäss dem Energiereglement in Kraft treten, so die Baudirektion des Kanton Uri. Ab dem 1. April 2022 muss die Installation von Heizkörpern im Freien also wieder vom Amt für Energie bewilligt werden.

Weiter weist der Kanton darauf hin, dass es auch bei Heizungen im Freien sinnvoll sei, auf erneuerbare Energieträger zu setzen, weil der Energieverbrauch draussen um ein Vielfaches höher sei. Falls ein nicht erneuerbarer Energieträger eingesetzt werde, helfe das Amt für Energie gerne bei der Umsetzung der Emissionskompensation der entstandenen Emissionen bei Fachorganisationen mit. Pro Heizpilz betrage diese Kompensation rund 60 Franken. (mah)