Urner Rollhockey-Mannschaft spielt gegen den Tabellennachbarn Der nächste Gegner des RHC Uri kommt aus dem Berner Oberland. Am Sonntag geht es darum, den Playoff-Plätzen näher zu kommen.

Trainer Carlos Sturla will die Qualität im Team auch im Spiel sehen. (Bild: Urs Hanhart, Seedorf, 30. September 2019)

(ji) Nach zwei spielfreien Wochenenden greift der RHC Uri morgen Sonntag wieder in das Meisterschaftsgeschehen ein. Die Urner gastieren beim RHC Wimmis im Berner Oberland. Die Teams liegen mit vier Punkten aus fünf Spielen praktisch gleich auf. Die Urner verfügen über das leicht bessere Torverhältnis und liegen auf dem drittletzten, Wimmis auf dem zweitletzten Rang.

Allein schon aufgrund dieser Tabellensituation verspricht das Spiel viel Spannung. Während dem Sieger der Anschluss an die Playoff-Plätze winkt, könnte sich der Verlierer auf dem letzten Platz der Tabelle wieder finden. Welches Szenario sich Uri-Trainer Carlos Sturla wünscht, ist klar: «Wir wollen diesen wichtigen Schritt nach vorne endlich machen. Wir wissen, wie man Wimmis schlägt.»

Gegner wird nicht auf die leichte Schulter genommen

Die beiden Teams trafen am 4. Oktober im Cup aufeinander. Die Urner behielten dabei zu Hause mit 6:5 knapp die Oberhand. Gegenüber damals wird am Sonntag auf Seiten der Berner Oberländer mit Gael Jimenez ein neuer Spieler mittun. Jimenez ist ein wahrer Rollhockey-Nomade. Er spielte bereits für Montreux, Genf und Diessbach. Nun geht der bullige Angreifer und frühere Nationalspieler für Wimmis auf Torejagd. Aus Sicht des Heimteams sicherlich ein kluger Transfer, stellt es doch die schwächste Offensive der Liga.

Die Wimmiser spielten letztes Wochenende noch auf internationaler Bühne. Gegen das spanische Profiteam Igualada HC verloren sie «nur» 2:6. «Nur» deshalb, weil die Niederlagen gegen Teams dieser Güteklasse in der Regel sehr viel höher ausfallen. Niemand weiss das besser als die Urner selbst. Gegen Igualada verloren sie vor wenigen Jahren zweistellig.

Uri ist also gewarnt. Auf die leichte Schulter wird man den Gegner nicht nehmen. Stattdessen wollen die Urner an den ansprechenden Auftritt im letzten Spiel gegen Dornbirn anknüpfen. Dort zeigten die Urner über weite Strecken eine starke Darbietung und verloren das Spiel erst im Penaltyschiessen. «Ich habe meinem Team gesagt, dass wir am Sonntag leistungsmässig dort weitermachen, wo wir gegen Dornbirn aufgehört haben. Dann bin ich überzeugt, dass es gut kommt. Dass wir Qualität im Team haben, sehe ich in jedem Training. Nun will ich es auch im Spiel sehen», sagt Carlos Sturla. Die Zeichen stehen gut, dass er auf sämtliche Spieler zurückgreifen kann.