Urner Schüler reist an die Physik-Olympiade nach Riga An der Schweizer Physik-Olympiade hat Yanjun Zhou Silber geholt. Die Medaille erlaubt es dem Schüler der Lemania International School in Altdorf nun, sein naturwissenschaftliches Können an der Europäischen Physik-Olympiade in Lettland unter Beweis zu stellen.

Von links: Der Urner Yanjun Zhou wird mit seinen Mitstreitern Noah Roux, Ramón Buchenberger, Robin von Reding und Etienne Rösli an der Europäischen Physik-Olympiade um Medaillen kämpfen. (Bild: PD)

(pd/RIN) Yanjun Zhou von der Lemania International School in Altdorf holt sich an der 23. Schweizer Physik-Olympiade eine Silbermedaille. Damit darf der Schüler sein Können an der Europäischen Physik-Olympiade vom 31. Mai bis 4. Juni in Riga, Lettland, unter Beweis stellen.

26 Finalisten setzten sich in den vergangenen Monaten gegenüber 815 Jugendlichen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein durch. Stolz nahmen die Gewinner die Medaillen bei der Schlussfeier entgegen. Diese fand am vergangenen Sonntag an der Neuen Kantonsschule Aarau statt.

Theorie und Praxis getestet

Die Prüfungen am Samstag und Sonntag dauerten insgesamt sechs Stunden. Beim Praxisteil galt es etwa, die Dichte eines Öls zu bestimmen, abgeleitet von der Dichte des Wassers. Ausgestattet mit einem Becher- und einem Reagenzglas, einer Pipette und Metall-Muttern mussten die Schüler herausfinden, wie man das Experiment durchführt und welche Theoreme anzuwenden sind.

Im Theorieteil versuchten die Schüler nachzuvollziehen, wie ein sogenannter «Halo» funktioniert, ein optisches Phänomen, ähnlich einem runden Regenbogen.