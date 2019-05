Urner schwingen am Schwyzer Kantonalen erfolgreich Matthias Herger, Stefan Arnold und Fabian Herger holen am Schwyzer Kantonalen Kränze für die Urner. David Zurfluh

Der Bürgler Matthias Herger (oben) besiegte im 3. Gang den Lokalmatadoren Christian Schuler. (Bild: PD, Bennau, 19. Mai 2019)

Am dritten Kranzfest in der Innerschweiz, dem Schwyzer Kantonalen in Bennau vom Sonntag, waren die einheimischen Top-Favoriten Schuler und Müllestein schon bald aus der Entscheidung um den Festsieg. Ein anderer Eidgenosse, nämlich Sven Schurtenberger aus Buttisholz, nutzte die Abwesenheit des bisherigen Dominators Pirmin Reichmuth und zeigte eine eindrückliche Leistung und durfte sich als Sieger feiern lassen. Der Reihe nach besiegte er Christian Schuler, Philipp Schuler, Martin Grab (jun.), Roger Rychen und Dominik Waser.

Für eine der grössten Überraschungen sorgte der Bürgler Matthias Herger im 3. Gang, indem er einen der Topfavoriten, nämlich Lokalmatador Christian Schuler besiegte. Neben den beiden Gestellten gegen Bruno Linggi im ersten und den Eidgenossen Erich Fankhauser im fünften Gang liess er sich nur Siegkreuze schreiben. Dies bedeutet den starken Rang 3 a. Es ist nach dem Urner Kantonalen bereits der zweite Saisonkranz.

Ebenfalls auf dem 3. Rang klassierte sich Stefan Arnold aus Attinghausen. Nachdem er die vergangenen drei Monate wegen verschiedener Blessuren nicht schwingen konnte, und am Urner Kantonalen den Kranz noch knapp verpasste, zeigte er mit zwei Unentschieden und vier Siegen einen starken Wettkampf.

Altdorfer Fabian Herger erneut erfolgreich

Fabian Herger aus Altdorf sicherte sich mit vier Siegen sowie je einer Niederlage und einem Unentschieden ebenfalls den zweiten Kranz innert einer Woche. Im letzten Gang kam Fabian Arnold aus Schattdorf gegen Carlo Gwerder nicht über ein Unentschieden – sein viertes an diesem Tag – hinaus, was nicht zum Kranzgewinn reichte. Trotz Siegen im 6. Gang, verpassten Andi Murer und Hannes Briker das begehrte Eichenlaub um einen Viertelpunkt.