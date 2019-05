Urner Schwinger steigern sich um zwei Kränze Vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest im August hat am vergangenen Wochenende bereits das Kantonale Schwingfest in Zug stattgefunden. Aus dieser Hauptprobe gingen vier Urner Kranzgewinner hervor. David Zurfluh

Die Urner Kranzgewinner am Zuger Kantonalen Schwingfest; von links: Raphael Arnold, Fabian Arnold, Andi Imhof und Michael Briker. (Bild: David Zurfluh, 5. Mai 2019)

Am vergangenen Sonntag fand bei garstigen äusseren Bedingungen das 100. Zuger Kantonale Schwingfest in Rotkreuz statt. Verschiedene Urner Schwinger nutzten dieses als Hauptprobe für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Zug Ende August. Der Anlass ging trotz der teils winterlichen Verhältnisse vor 3500 Zuschauern reibungslos über die Bühne.

Gleich zu Beginn musste sich der Attinghauser Andi Imhof gegen den meistgenannten Favoriten Pirmin Reichmuth aus Cham geschlagen geben. Mit weiteren Siegen gegen Simon Zimmermann, Christian Odermatt, Mike Müllestein und Bruno Linggi war Reichmuth der Sieg nach fünf Gängen kaum mehr zu nehmen. Marcel Bieri aus Edlibach hiess sein Gegner im Schlussgang. Somit stand schon vor dem Schlussgang fest, dass der Festsieg im Kanton Zug bleiben würde.

Andi Imhof holt nach Startniederlage auf

Andi Imhof beendete das Fest als Zweiter. Nach der Niederlage zu Beginn startete er eine imposante Aufholjagd. Der Reihe nach feierte der stärkste Urner der letzten Jahre Siege gegen Armin Reichmuth (Mettmenstetten), Andreas Gwerder (Muotathal), Marco Ulrich (Gersau), Marco Reichmuth (Cham) und zuletzt den Gersauer Eidgenossen Andreas Ulrich.

Neben Andi Imhof durften auch Michael Briker aus Sisikon (4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage), Fabian Arnold aus Schattdorf und Raphael Arnold aus Attinghausen (beide 4 Siege und 2 Unentschieden) kranzgeschmückt die Heimreise in den Kanton Uri antreten.

Erfolgreicher Auftritt aus Urner Perspektive

Zwei Attinghauser Nachwuchsschwinger waren nicht ganz so erfolgreich: Marco Wyrsch fehlte der berüchtigte Viertelpunkt und Michael Zurfluh aus Attinghausen verlor den Kampf um den begehrten Kranz. Auch wenn sie nicht zu forderst in der Rangliste zu finden sind, dürfen die beiden jungen Urner Nichtkranzer mit ihren Leistungen zufrieden sein. Zusammen mit dem 2. Rang von Andi Imhof, den vier Kränzen – im Vorjahr waren es noch zwei – darf man insgesamt durchaus von einem sehr erfolgreichen Auftritt der Urner Schwinger sprechen.