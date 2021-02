Urner Seegemeinden Spatenstich zum Abwasserprojekt Urnersee ist erfolgt Die Bauarbeiten für das 9,3-Millionen-Franken-Projekt haben begonnen. Besonders das anspruchsvolle Gelände fordere dabei heraus.

(RIN) Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten für das Abwasserprojekt Urnersee begonnen. Dabei werden die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in Bauen, Isenthal, Isleten und Sisikon ausser Betrieb genommen und die Abwässer zur ARA Altdorf abgeleitet.

Von rechts: Daniel Geisser, Betriebsleiter Abwasser Uri, Beat Furger, Geschäftsführer Abwasser Uri, und Bauingenieur Marcel Gasser beim Spatenstich. Bild: PD

Dem Spatenstich am Montag gingen umfangreiche Planungs- und Vorbereitungsarbeiten voran, da sich das Gesamtprojekt in zahlreiche herausfordernde Teilprojekte aufteilt, heisst es in einer Mitteilung von Abwasser Uri vom Mittwoch. So werden neben dem klassischen Leitungsbau mit offenen Baugruben auch eine Felsbohrung und im See verlegte Leitungen realisiert.

Distanzen mit Seeleitungen überwinden

Das Projekt sieht vor, das Abwasser von Bauen, Isenthal und Sisikon zur Isleten zu leiten. Dort wird die bestehende Kläranlage in ein zentrales Pumpwerk umgebaut und das dort gesammelte Abwasser wird in einer Sammelleitung via Seedorf nach Altdorf gepumpt. Aufgrund der anspruchsvollen Topografie hat sich Abwasser Uri entschieden, die Distanzen von Sisikon zur Isleten sowie von Bauen zur Isleten und von Isleten nach Seedorf mittels Seeleitungen zu bewältigen. Dabei werden Kunststoffleitungen beschwert und kontrolliert auf den Seegrund abgesenkt.

«Ein rund 600 Meter langes Teilstück zwischen Isleten und Isenthal wird mittels einer Felsbohrung ausgeführt», heisst es in der Mitteilung. Damit könne ein felsenreicher und sehr steiler Abschnitt geradlinig überwunden werden. Die Bohrung habe auch den Vorteil, dass der Verkehr nach Isenthal durch die Bauarbeiten keine Einschränkungen erfährt. Zwischen Seedorf und Altdorf gilt es, die bestehenden Pumpwerke Weidbach und Reussmatt auf die zusätzlichen Abwassermengen auszurichten. Ebenfalls muss zwischen Seedorf und Altdorf das bestehende Leitungsnetz punktuell aufgeweitet werden.

Projekt soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein

Mit der Umsetzung des 9,3 Millionen Franken teuren Projekts wird Abwasser Uri die Optimierungsphase mit der Aufhebung der kleineren und mittleren Kläranlagen im Kanton Uri abschliessen. Ende 2024 werden von den ursprünglich zwölf Abwasserreinigungsanlagen im Kanton Uri noch deren drei verbleiben. Es sind dies die beiden konventionellen Kläranlagen in Altdorf und Seelisberg sowie die Pflanzenkläranlage auf dem Arni. Die dafür notwendigen Abwasserprojekte Urnersee und Urner Oberland werden dereinst netto rund 39 Millionen Franken gekostet haben, so Abwasser Uri.