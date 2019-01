Jetzt sind auch die kleinen Urner Skigebiete bereit Die warmen Temperaturen vor Weihnachten haben einigen kleinen Skigebieten den Saisonstart vermasselt. Entsprechend erfreut sind diese nun über den Schnee der letzten Tage - auch wenn er für gewisse Probleme sorgt. Raphael Zemp

So schön kann Winter sein: Pulverschneefahren im Gebiet Eggberge - bei schönstem Winterwetter. (Archivbild: Urs Hanhart)

Wer einen Skilift betreiben will, braucht vor allem eines: Schnee. Es verwundert daher kaum, dass Frau Holles jüngster Streich sämtliche von unserer Zeitung kontaktierten Urner Skigebiete «sehr erfreut» hat: Das mit zwei Liften verhältnismässig grosse Gebiet Biel-Kinzig ebenso wie die Betreiber des Pinocchio-Kinderlifts in Unterschächen.

«Endlich hat es nun ‹gheerig› geschneit!», meint etwa Hans Herger, Verwaltungsratspräsident der Skiliftgenossenschaft Ratzi – und spricht damit vielen Skiliftbetreibern im Kanton aus dem Herzen. Und wie es geschneit hat! Die Schneedecke im Gebiet Ratzi etwa ist derzeit zwischen einem und anderthalb Metern mächtig. Es ist so viel Schnee gefallen, dass gar der Betrieb eingestellt werden musste. «Aufs Wochenende hin aber sind wir bereit», verspricht Herger. Und hofft, so das durchzogene Festtagsgeschäft wettzumachen.

Eggberge und Ratzi: Lift-Stillstand an Festtagen

Denn wegen Schneemangels lief der Ratzi-Lift nur an insgesamt sechs Tagen. Noch schlimmer haben sich die Wetterkapriolen auf die Gebiete Eggberge und Haldi ausgewirkt. Bei beiden sind die Lifte über Weihnachten und Neujahr gänzlich stillgestanden. Das so wichtige Festtagsgeschäft – ein kompletter Reinfall. Während der Eggberge-Lift immerhin am vergangenen Freitag den Betrieb aufgenommen hat, brummt der Haldi-Lift erst seit vorgestern – dank der jüngsten Schneefälle. Und doch ist noch nichts verloren, wenn man dem Haldi-Betriebsleiter Werner Arnold glauben darf. Schöne Wochenenden und Fasnachtsferien könnten diese Saison noch immer retten. «Jetzt ist aufholen angesagt.»

Eine erste Gelegenheit böte sich an diesem Wochenende. Bis dahin nämlich bleiben die Temperaturen tief, und auch den niedrig gelegenen Skigebieten der Schnee erhalten. Was Roland Mühlebach von Meteo Schweiz aber sonst noch zu berichten weiss, erwärmt die Herzen von Skifahrern und Snowboardern weniger. Selbst wenn es am Samstag zu zwischenzeitlichen Beruhigungen mit kurzen sonnigen Abschnitten kommt, der Himmel bleibt meist stark bewölkt. Am Sonntag fällt viel Schnee und es soll dann auch noch stürmen. Rosige Aussichten hören sich anders an.

Gitschenen

Schnee: 40 bis 80 cm, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 32 Fr.

Offen: Mi (nachmittags), Sa, So.

Spezialaktion: Wer mit dem Postauto hin- und zurückfährt, muss bloss den einfachen Tarif bezahlen.



Eggberge

Schnee: ca. 60 cm, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 32 Fr.

Offen: Täglich

Saisonende: 19. März

Spezialaktion: Familien-Plauschskirennen im Februar



Ratzi

Schnee: ca. 1 bis 1,5 Meter, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 34 Fr.

Offen: Täglich

Saisonende: 17. März

Spezialaktion: Frei übertragbare Saisonkarte



Brüsti

Schnee: 60 bis 80 cm, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 32 Fr.

Offen: Sa, So. Ab So, 20. Januar, täglich

Saisonende: 31. März

Spezialaktion: Familien-Tageskarte für 88 Fr. Inbegriffen: Zwei Elternteile und unbegrenzt (eigene) Kinder.



Biel-Kinzig

Schnee: ca. 1,3 Meter, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 38 Fr.

Offen: täglich

Saisonende: 19. März

Spezialaktion: Winterwanderwege (sind momentan aber wegen Lawinengefahr noch geschlossen)



Haldi

Schnee: 50 bis 60 cm, Pulver

Erwachsenen-Tageskarte (inkl. Seilbahn): 28 Fr.

Offen: Mi (nachmittags), Sa, So. Während Sportferien (28. Februar bis 10. März) durchgehend.

Saisonende: 10. März

Spezialaktion: Bei zweiter Saisonkarte aus demselben Haushalt: 10 Prozent Rabatt



Unterschächen, Pinocchio-Lift

Schnee: ca. 60 cm, Pulver

Kindertageskarte: 8 Fr.

Offen: Mi, Sa, So (immer nachmittags). Während Sportferien (28. Februar bis 10. März) durchgehend.

Spezialaktion: Regelmässige Skikurse