Urner Skinachwuchs macht beim Migros Grand Prix auf sich aufmerksam Am vergangenen Wochenende kämpften rund 750 Jugendliche aus der ganzen Schweiz in Sörenberg um Podestplätze. Mit Noah Gisler und Daniel Kaiser erreichten zwei Urner Klassierungen die Top Ten. Bruno Arnold

Die Urner Finalteilnehmer beim Grand Prix Migros 2019: (von links nach rechts) Luca Gisler, Noah Gisler, Anja Wipfli, Noe Huwyler, Linus Muheim, Meret Muheim, Livio Gisler, Daniel Kaiser, Robin Zurfluh und Jonas Zurfluh. (Bild: PD)

An 13 Qualifikationsrennen kämpften rund 6500 Kinder und Jugendliche aus 25 Kantonen und 16 Ländern um die Teilnahme im Finale beim Grand Prix Migros. Dieses fand am vergangenen Wochenende in Sörenberg statt. An beiden Renntagen sorgte der Skinachwuchs auf den Pisten «Schratten» und «Rothorn» für viel Spektakel. Der Startschuss zur Vorbereitung zum Finale fiel bereits am Donnerstag und Freitag. So konnten die Nachwuchsfahrerinnen- und fahrer auf ausgesteckten Läufen sich den letzten Feinschliff für die bevorstehenden Rennen holen. Am Freitagabend fand die grosse Eröffnungsfeier des wichtigsten Breitensportanlasses von Swiss Ski statt.

Florine Traxel muss Forfait geben

Insgesamt qualifizierten sich 11 Urner für den diesjährigen Final. Noch nicht ganz fit nach einer längeren Verletzungspause verzichtete Florine Traxel aus Bürglen auf den Start in Sörenberg. Für die Fahrer der Jahrgänge 2007 bis 2011 stand am Samstag auf der kleineren Piste ein Riesenslalom und am Sonntag ein Combi-Race auf dem Programm. Die beiden jüngsten Urner Finalteilnehmer starteten in der Kategorie mit Jahrgang 2010. Im Riesenslalom erzielte Daniel Kaiser aus Andermatt Rang 16 und Noe Huwyler aus Attinghausen Rang 28. Am Sonntag im Combi-Race wurde Daniel Kaiser Neunter. Noe Huwyler klassierte sich im Combi-Race auf Rang 32. Auf der kleineren Piste war Meret Muheim aus Flüelen die einzige Urner Teilnehmerin. Im Combi-Race gelang Muheim mit dem 18. Rang ein beachtliches Resultat. Beim Riesenslalom stürzte Muheim.

Noah Gisler (2008) aus Schattdorf fuhr trotz eines Fehlers im Riesenslalom auf den 8. Rang. Im Combi-Race riskierte er viel und musste nach einem Innenskifehler in den Schnee greifen. Er wurde an das Ranglistenende durchgereicht. In der gleichen Kategorie rangierte sich der Seedorfer Jonas Zurfluh auf den Rängen 35 und 38. Auch auf der längeren Piste für die Teilnehmer der Jahrgänge 2006 bis 2003 ging es spannend und knapp zu und her. Die amtierende Urner U16-Meisterin Anja Wipfli (2004) aus Seedorf war auf der grossen Piste die einzige Urner Vertreterin. Wipfli erzielte die Ränge 30 und 33. Livio Gisler (2006) aus Schattdorf fuhr auf Rang 11. Auf den Sieger fehlten nur gerade 1.32 Sekunden. Robin Zurfluh und Linus Muheim, beide Jahrgang 2005, fuhren gute Rennen und verloren etwas mehr als 2 Sekunden auf die Bestzeit. Dem Bürgler Luca Gisler gelang das Rennen am Samstag nicht nach Wunsch. Am Sonntag platzierte er sich auf dem 28. Rang.