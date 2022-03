Urner Skiverband Ausgezeichnete Urner Bilanz zum Saisonschluss Läuferinnen und Läufer des SC Unterschächen und SSC Schattdorf zeigen sich mit mehreren Podestplätzen auf der Lenzerheide von ihrer besten Seite. Ladina Kempf und Nina Walker holen sich sogar Kategoriensiege.

Matteo Gisler vom SSC Schattdorf holt sich den 3. Rang bei den Knaben in der Kategorie U13. Bild: PD

Die Helvetia Nordic Trophy ist die grösste Wettkampfserie von Swiss-Ski für den Nachwuchs in den nordischen Disziplinen. In allen Landesteilen der Schweiz finden während einer Saison Veranstaltungen statt, bei denen den Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren mit Spiel und Spass die Faszination der nordischen Disziplinen vermittelt wird. Dank der Serie können sich die Nachwuchsathleten mit gleichalterigen Sportlern messen, erste Wettkampferfahrungen sammeln und sich aufgrund der gesammelten Eindrücke weiterentwickeln.

Zum Saisonabschluss treffen sich die Läuferinnen und Läufer der Nachwuchskategorien zu einem Final, bei dem jeweils ein Skicross und ein Massenstartrennen zu bewältigen sind.

Urnerinnen und Urner an vorderster Front mit dabei

Am vergangenen Wochenende war die Roland-Arena auf der Lenzerheide, die Sprintstrecke der Tour de Ski, Schauplatz der Finalrennen. Rund 300 Nachwuchsleute aus der ganzen Schweiz sind in die Bündner Langlaufmetropole gereist. Am Samstag stand der Skicross mit einer 1,2 Kilometer langen Strecke gespickt mit Hindernissen auf dem Programm, am Sonntag ein Skatingrennen mit Massenstart. An beiden Renntagen herrschten ausgezeichnete Bedingungen, wobei die frühlingshaften Temperaturen doch einige Anforderungen an die Fahrerinnen und Fahrer stellten.

In dieser Hinsicht leisteten die Betreuer der 20 Urner Nordischen grossartige Arbeit, denn bereits am Samstag glänzten die Protagonisten des Urner Skiverbandes mit ausgezeichneten Ergebnissen. Bei den Jungs U8 gab es durch Lian Deplazes, SC Unterschächen, den ersten Podestplatz zu verzeichnen. Zuoberst aufs Podest stieg einmal mehr Ladina Kempf, Mädchen U10, während Elena Frei ihrer Reputation als grosses Langlauftalent mit dem dritten Platz, Mädchen U14, ebenfalls mehr als gerecht wurde. Einen engagierten Einsatz auf dem Hindernisparcours zeigte Matteo Gisler, SSC Schattdorf, der mit dem 3. Podestplatz belohnt wurde.

Ladina Kempf holt sich den Sieg bei den Mädchen in der Kategorie U10. Bild: PD

Beim Skatingrennen vom Sonntag ging es im gleichen Stil weiter, indem sich Ladina Kempf mit ihrem Sieg klar als schnellstes Mädchen in der Kategorie U10 etablierte. Der SSC Schattdorf zeigte sich mit den Podestplätzen von Alin Baumann, Mädchen U12, und Matteo Gisler, Knaben U13, weiter im Vormarsch Richtung zweite Langlauf-Hochburg im Kanton Uri. Platz 1 hält der SC Unterschächen, der mit Elena Frei (3. Platz bei den Mädchen U14) und Dunja Walker (2. Platz bei den Mädchen U15) weitere Spitzenklassierungen einheimste. Einen Sieg durfte Nina Walker feiern, die in der laufenden Saison schon mit hervorragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Tino Walker, Chef Nordisch des Urner Skiverbands, zeigte sich hocherfreut über die grandiosen Leistungen aller Beteiligten:

«Dass am Saisonende noch solche Spitzenresultate herausgelaufen werden können, zeigt die grossartige Arbeit, die in den Klubs und im Verband geleistet werden. Es ist mir ein Anliegen, allen Trainern, Betreuern und freiwilligen Helfern für ihre geleistete Arbeit recht herzlich zu danken.»

Die Saison für die Urner Nordischen wird am kommenden Samstag in Realp abgeschlossen, wo wie auf der Lenzerheide ein Skicross ausgetragen wird.