Urner Blockflöten-Solistin holt ein Diplom Beim Solistenwettbewerb VMSZ in Arth konnte Sarina Imholz die Jury überzeugen und erzielte die dritthöchste Punktezahl von über 90 Wettbewerbsteilnehmern.

Vor zahlreichem Publikum und einer aufmerksamen Jury präsentierte am vergangenen Samstag eine grosse Anzahl Musikschülerinnen und Musikschüler aus den Kantonen Schwyz und Uri am 6. Solistenwettbewerb VMSZ in Arth ihr Können.

Blockflötenspielerin Sarina Imholz zeigte eine tolle Leistung.

Der Solistenwettbewerb wird vom Verband der Musikschulen des Kantons Schwyz in Zusammenarbeit mit den Rotary-Clubs der Kantone Uri, Schwyz und angrenzender Gebiete organisiert. Aus dem Kanton Uri nahmen in diesem Jahr vier Solistinnen teil.

Sarina Imholz erhält Prädikat «ausgezeichnet»

Sarina Imholz, die bei Regina Freiburghaus und Sander Kunz Blockflötenunterricht nimmt, erzielte mit 88 Punkten gar die dritthöchste Punktezahl von über 90 Wettbewerbsteilnehmern. Für diese tolle Leistung erhielt sie das Prädikat «ausgezeichnet». Weiter teilgenommen haben Kathrin Echser, Karolina Kristo und Natalie Wyrsch (Querflöte; Lehrperson: Verena Kesseli). Die Musikschule Uri gratuliert allen Beteiligten für die erbrachte Leistung und wünscht auch in Zukunft viel Freude und Erfolg beim Musizieren. (pd/bar)