Urner spielt in renommiertem Jazz-Ensemble mit Das Inner Language Trio tritt kommende Woche im Theater Uri auf. Bassist ist der Altdorfer Lukas Traxel.

Das Trio wird Stücke der neuen CD «Embracing» spielen.Bild: PD

Konzert Im aktuellen Jazz gibt es nur wenige Formationen wie das Inner Language Trio. Pianist und Komponist Christoph Stiefel sorgt mit seinem Trio national und international für Furore. Die Musiker schaffen laut einer Mitteilung des Theaters Uri den Spagat zwischen konzeptioneller Feinarbeit und Improvisation wie sonst kaum jemand in der Schweiz.

Mit Lukas Traxel ist auch ein Urner dabei. Der junge Altdorfer Jazz-Bassist etabliert sich immer mehr in der Jazz-Szene Europas. Tourneen und Konzerte führen ihn in alle Welt. Mit Schlagzeuger Tobias Backhaus legt Traxel das Fundament für Christoph Stiefels rhythmisch anspruchsvolle und clevere Kompositionen. An den Dezembertagen in Altdorf spielt das Trio Stücke der neuen CD.

Komponist wählt Musiker zum Programm aus

Christoph Stiefel ist mit dem Inner Language Trio schon lange unterwegs. Er wählt die Mitspieler immer neu aus. Mit Traxel und Backhaus kann er die Intensität des Moments auf Augenhöhe zelebrieren. Sie bringen Energie und Risikobereitschaft ein. Darüber hinaus verfügen sie über die Reife und Hingabe, in ruhigen Stücken eine starke Stimmung zu erzeugen. (jb)