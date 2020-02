Urner Sportschützen verpassen Ligaerhalt Paul Gisler löst Marcel Bachmann als Präsident der Urner Sportschützen ab. Neu im Vorstand ist Céline Walker.

Die frischgewählten Ehrenmitglieder der Urner Sportschützen mit dem neuen Präsidenten; von links: Paul Gisler, Adi Arnold, Beat Stadler und Marcel Bachmann. Bild: Paul Gwerder (Flüelen, 5. Februar 2020)

«Das vergangene Vereinsjahr war geprägt durch viele sportliche Erfolge und durch die Einweihung unseres neuen Kleinkaliberstandes in Erstfeld», hielt Präsident Marcel Bachmann in seinem Jahresrückblick an der 71. Generalversammlung vom vergangenen Mittwoch vor 33 Mitgliedern im Restaurant Schützenstube in Flüelen fest. Schon am 25. März starteten die Urner Sportschützinnen und Sportschützen mit dem Training auf der neuen Anlage. Das Volksschiessen wurde trotz des Ortswechsels nach Erstfeld zu einem grossen Erfolg und das OK unter der Führung von Paul Gisler konnte einen Gewinn von 1654 Franken erwirtschaften.

Enttäuscht zeigte sich der Präsident, dass die erste Mannschaft aus der Nationalliga B in die 1. Liga absteigen musste. «Zu viele knappe Resultate, welche fast immer zu Ungunsten von uns Urnern ausgingen, haben uns den Ligaerhalt gekostet», glaubt Bachmann. Die Jahresmeisterschaft gewann Fabio Wyrsch vor Christoph Bissig und Paul Wyrsch. Sportlich war die Bronzemedaille von Paul Wyrsch an den Schweizer Meisterschaften im Dreistellungsmatch einer der Höhepunkte.

«Unser Nachwuchs erzielt regelmässig auf nationaler und vermehrt auch auf internationaler Ebene schöne Resultate», sagte der Präsident. So konnte sich Sandra Arnold mit dem Sieg im Dreistellungsmatch der Kategorie U17 als Schweizer Meisterin feiern lassen und Leonie Zurfluh gewann im selben Wettbewerb die Bronzemedaille.

Für J+S-Sportschützenleiter Nicolas Imhof war es ein intensives Jahr mit 16 Trainings, an denen 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 11 bis 20 Jahren mitmachten. Einen ersten starken Eindruck hinterliessen die Kursteilnehmer am Volksschiessen, an dem praktisch alle das Kranzabzeichen verdienten. Einen Doppelsieg feierten die U21-Schützinnen Jana Gisler (1. Rang) und Céline Walker (2. Rang) am Zentralschweizer Nachwuchsfinal.

«Obwohl wir uns in der 1. Mannschaft resultatmässig gesteigert haben, reichte dies nicht für den Ligaerhalt, da unsere Konkurrenz sich noch mehr verbesserte», fasste Paul Wyrsch zusammen. Und er musste zugeben: «Wir waren auch schon besser, dafür hat der Nachwuchs umso besser abgeschnitten.» Als klares Ziel nannte er den sofortigen Aufstieg der ersten Mannschaft in die Nati B.

Sportschützen konnten neun Mitglieder aufnehmen

Besonders erfreulich war, dass es im vergangenen Jahr keinen einzigen Austritt gab und im Gegenzug neun junge Schützinnen und Schützen dem Verein beitraten. Aktuell hat der Verein 68Sportschützen in seinen Reihen. Kassier Beat Stadler konnte von einem finanziell erfreulichen Jahr berichten. Es gab einen Überschuss von 4173 Franken, zu dem die neue Schützenwirtschaft mit einem Gewinn von fast 4000 Franken beigetragen hat. Einzig bei der Vermietung des Schützenrestaurants hätte der Kassier ein paar Franken mehr erwartet.

Adi Arnold und Beat Stadler stellten die Baukostenabrechnung des neuen Kleinkaliberstandes vor. «Wir konnten das Projekt, welches wir im Jahr 2016 gestartet haben nur dank der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer finanzieren.» Diese leisteten gemäss Abrechnung genau 8156Stunden. «Hätten wir diese Arbeiten alle vergeben müssen, so wären uns zusätzliche Kosten von fast einer halben Million Franken entstanden und wir hätten den Bau niemals finanzieren können», waren sich Stadler und Arnold einig. Schliesslich kostete der Neubau mit der gesamten Schiessinfrastruktur rund 510'000 Franken. Durch Sponsoring und Spendengelder sind 430'000 Franken zusammengekommen. «Finanziell sind wir auf Kurs, denn nach Bauende haben wir ‹nur› noch geschuldetes Fremdkapital in der Höhe von 58'000 Franken», erklärte Stadler und weiter sagte er: «Trotz dieser guten Zahlen dürfen wir uns nicht zurücklehnen, denn die Rückzahlung des zinslosen Darlehens und der Anteilscheine sowie die Unterhalts- und Betriebskosten werden uns weiterhin stark fordern.»

Am 31. Oktober sowie am 7. und 8. November wird es ein Standeröffnungsschiessen in Erstfeld geben. Für diesen Grossanlass wird ein OK gegründet. Dazu braucht es an diesen drei Tagen zahlreiche Helferinnen und Helfer.

Paul Gisler übernimmt das Präsidium

Aus zeitlichen Gründen hat Präsident Marcel Bachmann seinen Rücktritt eingereicht. Als Nachfolger konnte der bisherige Sekretär Paul Gisler zum Präsidenten gewählt werden und Céline Walker nimmt neu als Sekretärin im Vorstand Einsitz. Die bisherigen Mitglieder liessen sich alle für eine weitere Amtsperiode wählen: Simon Bissig (Vizepräsident), Beat Stadler (Kassier), Ruedi Gisler (Schützenmeister) und Nicolas Imhof (J+S-Nachwuchsleiter). Als Dank für ihre Arbeit sind Adi Arnold, Marcel Bachmann und Beat Stadler zu Ehrenmitgliedern der Urner Sportschützen gewählt worden.