Urner Staatsarchiv und die Kantonsbibliothek werden für 4,1 Millionen Franken saniert In einem ersten Schritt wird in Altdorf eine unterirdische Verbindung zwischen den Gebäuden Bahnhofstrasse 11 und Bahnhofstrasse 13 gebaut. In der zweiten und dritten Etappe finden dann die eigentlichen Sanierungsarbeiten am Staatsarchiv und der Kantonsbibliothek statt.

Ab November werden Staatsarchiv und Kantonsbibliothek in Altdorf saniert. Hierzu sind bereits Vorbereitungsarbeiten im Gang. Bild: PD/Baudirektion Uri

(sez) Die Räumlichkeiten des Staatsarchivs und der Kantonsbibliothek an der Bahnhofstrasse 13 in Altdorf werden komplett saniert. Mehr Platz brauchen unter anderem die im Gebäude gelagerten historischen Dokumente. Der Urner Landrat ist gleicher Meinung und hat an der Session vom 18. Mai dem Bauprojekt in der Höhe von 4,1 Millionen Franken zugestimmt.

In der ersten Bauetappe starten am 2. November die Arbeiten an der unterirdischen Verbindung zwischen dem Staatsarchiv und der Kantonsbibliothek (Bahnhofstrasse 13). Diese werden bis Februar 2021 dauern, wie die Urner Baudirektion mitteilt. In der zweiten und dritten Etappe erfolgen die Sanierungsarbeiten an der Bahnhofstrasse 13 unter laufendem Betrieb. Die sieben Parkplätze in der blauen Zone an der Bahnhofstrasse werden während der Bauphase aufgehoben.

Während der Umbauarbeiten gelten die normalen Öffnungszeiten. Einzelne Schliesstage werden jedoch für Umzugsarbeiten nötig sein. Die Öffnungszeiten der Kantonsbibliothek während der letzten Bauphase werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Juli 2021 dauern.