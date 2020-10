Urner «Strahlner» blicken Jubiläum entgegen Der Verein Urner Mineralienfreunde schaut auf das vergangene Jahr zurück. Programmchef Beni Matter wird zum Ehrenmitglied ernannt.

Für einmal verhinderte die Coronapandemie einen Grossaufmarsch bei der 57. Generalversammlung der Urner Mineralienfreunde, nur gerade 26 Vereinsmitglieder und Gäste waren im Restaurant Neuland beim Ruag-Areal anwesend. Die Coronapandemie diktierte auch das laufende Vereinsjahr. So musste die Eröffnung des Mineralienmuseums in Seedorf oder die Urner Mineralientage abgesagt werden.

Vereinspräsident Emanuel Regli (links) gratuliert Beni Matter zur Ehrenmitgliedschaft. Bild: Georg Epp (Altdorf, 8. Oktober 2020)

Vereinspräsident Emanuel Regli freute sich, über ein ereignisreiches und interessantes Vereinsjahr 2019 zu berichten. Mit der Eröffnung der Mineralienschatzkammer am 18. Mai startete man furios. Museumsleiter Martin Russi freute sich, eine grosse Besucherzahl zum Eröffnungsfest zu begrüssen. An den Mineralientagen konnten 870 Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. «Die vorbildliche Hilfsbereitschaft bei der Ausstellung ist der Beweis für einen funktionierenden Verein», so Regli.

Heft bleibt Herzstück des Vereins

Letztmals berichtete der abtretende Programmchef Beni Matter über die gelungenen Vorträge und Exkursionen, die er organisierte. Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die Reise zur Mineralienausstellung nach München vom 26. bis 28. Oktober, 34 Vereinsmitglieder waren dabei. Das Vereinsheft «Mineralienfreund» bleibt das Herzstück des Vereins. Redaktionsleiter Bruno Müller animierte die anwesenden «Strahlner», wieder vermehrt Berichte von interessanten Ereignissen und Funde zu liefern.

Kassier Heinz Zumstein freute sich, über gute Abschlüsse zu berichten. Die Museumsrechnung schloss mit einem Plus von 1915 Franken, rund 2500 Franken besser als budgetiert. In der Vereinsrechnung wurde ein Plus von 2478 Franken präsentiert, rund 4000 Franken besser als erwartet. Das Vermögen des Vereins hat sich bei rund 60000 Franken eingependelt. In der Mitgliederbewegung wurde ein Rückgang bekanntgegeben, 29 Neueintritten standen 47 Austritte gegenüber, die neue Mitgliederzahl beträgt 641.

Zwei Vakanzen im Vorstand

Im Vorstand demissionierten Programmchef Beni Matter nach neun und Beisitzer Yves Raemy nach zwei Amtsjahren. Im Wahlturnus für zwei weitere Amtsjahre wiedergewählt wurden Vizepräsident Patrik Denier, Kassier Heinz Zumstein und Museumsleiter Martin Russi. Nicht im Wahlturnus standen Präsident Emanuel Regli, Aktuar und Börsenchef Stefan Püntener und die Beisitzer Markus Mattli und Adrian Gamma, der neu das Amt des Programmchefs übernommen hat. Somit sind zwei Beisitzermandate vakant. Man hofft, auf die nächste Generalversammlung den neunköpfigen Vorstand wieder zu komplettieren.

Im Mineralienmuseum bedankte man sich bei Margrit Tresch, sie war elf Jahre die «gute Seele» als Museumsaufsicht. Mit Dank und Geschenk verabschiedete man auch Vorstandsmitglied Yves Raemy. Mit kleiner Laudatio und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft bedankte man sich beim abtretenden Programmchef Beni Matter speziell. Er ist seit 1981 Mitglied im Verein und neun Jahre als engagierter Programmchef im Amt.

Emanuel Regli gab bekannt, dass im Jahr 2022 der Verein auf ein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann, und gleichzeitig kann auch 40 Jahre Mineralienmuseum gefeiert werden. Ein siebenköpfiges OK unter der Leitung von Ehrenmitglied Patric Tresch hat die Vorbereitung zu diesem Jubiläum gestartet, Ideen werden nun geprüft. Am Schluss der Versammlung bedankte sich Regli für das Engagement und wünschte einen erfolgreichen und unfallfreien «Strahlner-Herbst».