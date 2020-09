Urner Strom wird günstiger Das EWA gewährt wegen der ergiebigen Stromproduktion einen Sonderrabatt. Allgemein bleiben die Preise stabil.

Der grösste Urner Stromanbieter EWA verspricht für das kommende Jahr stabile Preise. Einzelne Produkte sollen sogar günstiger werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. «Dank eines zusätzlichen Sonderrabatts von 5 Prozent auf den Energiepreis der Basisprodukte wird der nachhaltige Urstrom aus Urner Wasserkraft für die Mehrheit der Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung im nächsten Jahr günstiger.» In der aktuell anspruchsvollen Zeit komme dies der Urner Bevölkerung und dem Urner Gewerbe zugute, schreibt das EWA in seiner Mitteilung.

Die Stromproduktion mit Wasser (hier das Staubecken in Isenthal) war im vergangenen Jahr besonders ergiebig. Bild: PD

Überdurchschnittliche Wassermengen

Der Strompreis ergibt sich aus verschiedenen Komponenten: Die Stromproduktion (Energiepreis), die Nutzung des Netzes zur Übertragung des Stroms (Netznutzung) sowie Abgaben ans Gemeinwesen und der Beitrag an die nationale Förderung von erneuerbarer Energie. «Die vergangenen Jahre waren bezüglich Stromproduktion aus Wasserkraft ergiebig», erklärt Werner Jauch, Vorsitzender der EWA-Geschäftsleitung. «Die Wassermenge, die zur Nutzung zur Verfügung stand, war aussergewöhnlich. Wir profitierten von einer überdurchschnittlichen Hydraulizität, wie es im Fachjargon heisst.» Die Produktionskosten für die Energie sanken. «Gerne geben wir diesen positiven Effekt unseren Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung in Form eines Sonderrabatts weiter.»

Die Urstrom-Basisprodukte bestehen aus 100 Prozent Urner Wasserkraft. Daneben bietet das EWA auch Urstrom Plus und Urstrom Sun an. Der umweltfreundliche Strom wurde von «naturmade star» zertifiziert. Auch deren Preise sollen sinken. Urstrom Plus aus Wasserkraft-, Windkraft- und Photovoltaikanlagen aus dem Kanton Uri wird um 2 Rappen pro Kilowattstunde günstiger. Bei Urstrom Sun aus 100 Prozent Urner Photovoltaikanlagen liegt der Preis künftig um 4 Rappen pro Kilowattstunde tiefer.