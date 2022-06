Urner Sujets zieren Kaffeerahmdeckel Die Kampagne «Uri – eine Weltreise zu Fuss» lebt im Kleinformat wieder auf.

Ab Juni gibt es in den Regalen von Coop, Volg und Spar in der ganzen Schweiz Kaffeerahmdeckeli mit Urner Sujets zu finden. Dafür werden die Bilder von der Kampagne «Uri – eine Weltreise zu Fuss» wieder verwendet, wie Uri Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Bild von der Göscheneralp erinnert dabei an Tibet, eines von der Isleten an Neuseeland.

Vor mehr als 15 Jahren wurden die Bilder erstmals veröffentlicht für eine Kampagne von EWA-Energie Uri (ehemals Elektrizitätswerk Altdorf). Geschaffen wurde sie von den beiden Kreativköpfen Tino Steinemann und F.X. Brun. Im Jahr 2020, als die Grenzen aufgrund der Coronapandemie geschlossen blieben, wurden einige Sujets der Plakatkampagne gemeinsam mit Uri Tourismus wiederbelebt.

Seit Anfang Juni sind 20 Urner Sujets auf Abertausenden Kaffeerahmdeckeli der Schweizer Milchverarbeiterin Emmi im Umlauf. Rund 7 Millionen Portionen mit den Urner Sujets werden schweizweit sowohl über den Detailhandel als auch in den Gastronomiebetrieben verteilt respektive verkauft. «So kann bereits während des Kaffeegenusses vom nächsten Ausflug in den Kanton Uri geträumt werden», schreibt Uri Tourismus. Diese Aktion sei eine einmalige Chance, schweizweit auf die Schönheiten des Urnerlandes aufmerksam zu machen. (zf)