Urner Talboden Verkehrsdaten werden aktualisiert

Am 27. Oktober 2022 werden im Urner Talboden zwischen 6 und 22 Uhr Verkehrsdaten beziehungsweise Verkehrsströme erhoben. Dies teilt die Baudirektion Uri mit. An 16 verschiedenen Standorten werden hierfür die Anzahl der Fahrzeuge und die Fahrtrichtung erfasst. «Die gewonnenen Daten werden verwendet, um das kantonale Verkehrsmodell zu überarbeiten», heisst es in der Mitteilung. Die Erhebung werde von einer externen Firma durchgeführt. «Es werden keinerlei personenbezogene Daten erfasst», wird dabei betont. (pd/zf)