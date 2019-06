Urner und Glarner Polizei geben Tipps zur «Töffsaison» Motorradfahrer können am Samstag an der Klausenstrasse ihre Fragen stellen. Mit dem Aktionstag soll die Zahl der Motorradunfälle gesenkt werden.

(pd/ml) Am Samstag, 15. Juni, findet an der Klausenstrasse, unterhalb des Urnerbodens, eine gemeinsame Präventionsaktion der Kantonspolizeien Glarus und Uri in Zusammenarbeit mit dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Glarus statt. Die Aktion verfolgt das Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken.

Mit der Öffnung der Alpenpässe beginnt für viele Motorradfahrer die «Töffsaison». Sich aufs Motorrad schwingen, um die Freiheit auf dem Zweirad zu geniessen, lockt jährlich Tausende Motorradbegeisterte über die Pässe der Alpen. Dies ist der Grund für die Präventionsaktion Smart Rider durch.

Polizei macht auch Geschwindigkeitskontrollen

Wie schon in den vergangenen Jahren sind zwischen Mai und Oktober als Zeichen der Kampagne Plakate entlang beliebter Motorradstrecken angebracht. Im Zentrum der Präventionsarbeit stehen koordinierte Aktionen, bei denen mit den Zweiradfahrern das Gespräch gesucht wird und Broschüren mit Tipps zur Unfallverhütung abgegeben werden. Es werden jedoch auch gezielte Verkehrsüberwachungen und Geschwindigkeitskontrollen an viel befahrenen und beliebten Motorradstrecken gemacht.

Am Aktionstag empfangen Vertreter der Kantonspolizeien Uri und Glarus motorradbegeisterte Personen auf dem Urnerboden. Motorradpolizisten aus diesen Korps sind anwesend, um Fragen rund ums Motorrad zu beantworten. Den Besuchern wird Informationsmaterial abgegeben. Ebenfalls vor Ort ist ein Experte des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kanton Glarus.