Urner Unihockeyaner zeigen eine starke Defensive

(pd/ml) Am Samstag, 18. Januar, 19 Uhr, trifft das NLB-Frauenteam in der Hagen-Halle auf das drittplatzierte UH Appenzell. Die Urnerinnen haben die bisherigen Spiele verloren. In der Rangliste steht Floorball Uri mit 19 Zählern (11 Punkte weniger als der Gegner) auf dem 6. Platz. Tags darauf wartet in Visp ein – vermeintlich – leichterer Gegner. Die Visper Lions liegen auf dem 10. und letzten Tabellenrang und bringen 6 Punkte weniger mit in die Partie als Floorball Uri. Weiter am Samstag im Einsatz stehen die Juniorinnen B. Sie treffen in der Sporthalle Lücken in Schwyz auf Floorball Obwalden (10 Uhr) und auf Vipers Innerschwyz (11.50 Uhr). Im «Dörfli» in Weggis spielen die Junioren D gelb gegen ULA 2 (9 Uhr) und gegen Einhorn Hünenberg I (10.50 Uhr).

Am Sonntag, 19. Januar, treten die Männer I in der Feldli-Halle (18 Uhr) auf die White Indians Inwil-Baar an. Die Vorrundenpartie sowie die Begegnung in der vergangenen Saison haben die Urner mit 12:8 gewonnen. Die Zuger liegen mit 13 Punkten auf Platz 7 der Tabelle, während die Urner mit einer Partie mehr fast doppelt so viele (25) Punkte gesammelt haben. Auch die Begegnung vom vergangenen Wochenende konnte siegreich gestaltet werden.

Zuvor werden im «Feldli» die D-Junioren ihr Heimturnier austragen. Die Junioren D gelb von Floorball Uri treffen dabei um 9 Uhr auf die Vipers Innerschwyz III, um 10 Uhr auf Power Wave Buochs II und um 11.30 Uhr auf UH Luzern III.

In der Sporthalle Breitli, Buochs, tritt die zweite Männerequipe gegen UH Vallemaggia Cavergno II (12.40 Uhr) und den UH TV Grosswangen II (15.25 Uhr) an. Die Juniorinnen U21 reisen ins Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio und treffen auf Waldkirch-St. Gallen (10.55 Uhr) und die Zuger Highlands (14.25 Uhr). In der Pfrundmatt in Reinach AG spielen die U18-Junioren um 16.45 Uhr gegen das Team Aarau und in der Sporthalle Hofmatt, Oberägeri, spielen die Junioren U16 die Partie gegen die Zuger Highlands (12.15 Uhr).