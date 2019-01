Urnerboden: Hotel Tell

soll neu aufleben

Seit geraumer Zeit steht das einst stattliche Hotel «Wilhelm Tell» an der Klausen-Passstrasse auf dem Urnerboden leer. Ein Glarner Unternehmen will es nun aus dem Dornröschenschlaf wecken – mit Investitionen in der Höhe von fast 12 Millionen Franken.