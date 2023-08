Urnerboden-Schwinget Auch rund 150 junge Schwinger messen sich auf dem Urnerboden – bei den Grossen will Matthias Herger angreifen Am Urnerboden-Schwinget vom 6. August 2023 bietet sich den Innerschweizer Schwingergrössen die Gelegenheit, vor dem Unspunnenschwingfest Ende August 2023 noch einmal ihre Form zu testen.

Traditionell gelangt alle zwei Jahre im August auf der grössten Kuhalp der Schweiz der Urnerboden-Schwinget zur Austragung. Nach einer coronabedingt etwas längeren Pause von fünf Jahren ist es nun wieder so weit. Dieses Jahr wurde das Fest auf das Wochenende vom 5. und 6. August festgelegt.

Auf dem Urnerboden-Festplatz finden am 5. und 6. August zwei Schwingfeste statt. Hier ein Bild einer früheren Austragung. Bild: zvg

Bereits am Samstag ab 10 Uhr messen sich rund 150 Jungschwinger aus der ganzen Zentralschweiz sowie von den befreundeten Vereinen Glarus und Fribourg. Die besten Jungschwinger erhalten dabei Auszeichnungen, die von der Arnold Umzüge AG gesponsert werden und für alle Buben gibt es zudem einen Einheitspreis, den die Urner Nationalratskandidatin Claudia Brunner gesponsert hat. Am Jungschwinget vom Samstag wird kein Eintritt verlangt, ein Kurzbesuch von Göttis, Gotten oder Grosseltern ist also unverbindlich jederzeit möglich.

Am Abend findet auf dem Festgelände ein Unterhaltungsabend mit dem bekannten Ländlertrio Holdrio statt. Zusätzlich wird den Partygängern auch ein Barbetrieb angeboten, wo man von nah und fern bis spät noch feiern kann.

Eidgenosse führt Feld an

Unter den für den Sonntag gemeldeten Schwingern ragt sicher der einheimische Eidgenosse Matthias Herger heraus. Nach der Schlussgangniederlage 2018 gegen Andi Imhof wird er sicher versuchen, seine gute Form vom Juli mit Kranzgewinnen am Innerschweizerischen und Rigi erneut auszuspielen und das klubeigene Fest diesmal zu gewinnen. Harte Konkurrenz dürfte er unter anderem von Lukas Bissig oder anderen formstarken Innerschweizern wie Andreas Odermatt, Michi Zurfluh oder Raphael Arnold bekommen. Von den Gästen ist man unter anderem auf den Glarner Kranzschwinger Patrik Schiesser und den Fribourger Hugo Schäfli gespannt. Für eine spannende Ausgangslage ist also sicher gesorgt. (zvg)