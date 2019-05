Urnerin holt Bestnote im Bodenturnen Am «Steibockcup» haben die Bürglerinnen in allen Kategorien Podestplätze erturnt. Auch durch strenge Bewertungen liessen sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Paul Gwerder

Die Bürgler Turnerinnen konnten in Steinhausen in allen Kategorien Erfolge feiern. (Bild: PD/Rita Zgraggen)

Am Samstag, 25. Mai, standen insgesamt 361 Turnerinnen, darunter 46 von Geräteriege (Getu)Bürglen, am «Steibockcup» in Steinhausen ZG am Start. Insgesamt holten sie je vier Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen sowie 25 Auszeichnungen.

In der Königsdisziplin (K7) gewann Lilian Gisler mit 38 Punkten. An den Schaukelringen konnte sie als einzige Bürglerin mit ihrer Vorstellung die Wertungsrichter beeindrucken (9,60). Die Noten für die anderen Bürglerinnen waren gemäss Betreuerin Bernadette Zgraggen nicht nachvollziehbar. Die Bronzemedaille verdiente sich Chiara Gisler vor allem wegen der starken Leistungen am Boden (9,40) und Reck (9,35).

In der Kategorie 6 waren vier Turnerinnen von Getu Bürglen in Steinhausen. Der Start am Boden ist Bianca Volken perfekt geglückt (9,55). Ihre Teamkollegin Marion Gisler zeigte einen sauberen «Flic» und erhielt dafür 9,45 Punkte. An den Ringen überzeugte Julia Müller mit Note 9,30. Marion Gisler erturnte sich die Note 9,25. Am Sprung über-zeugte Bianca Volken (9,50) und Julia Müller (9,40) mit dem «Salto gebückt». Marion Gisler verdiente mit einem schwierigen «Reck-Abgang» die Tageshöchstnote von 9,50. Für ihre 37,55 Punkte durfte Marion Gisler die Silbermedaille in Empfang nehmen.

Drei Bürglerinnen im K3 auf dem Podest

In der Kategorie 3 holten sich die Urnerinnen alle Podestplätze. Valeria Gamma gewann die Goldmedaille mit 38,30 Punkten vor Sara Droese (Silber) und Livia Arnold (Bronze). Am Startgerät, dem Reck, war Sara Droese mit dem «Unterschwung zum sicheren Stand» und 9,55 Punkten die beste Turnerin. An den Ringen demonstrierte Valeria Gamma eine gute Schwungsteigerung und hat den Rückschwung zum Niedersprung sauber ausgeturnt (9,60). Am Sprung war wiederum Valeria Gamma die Beste mit dem «Salto vorwärts gehockt zur Rückenlage» (9,50).

Fantastische Mannschaftsleistung zeigten die zehn K4-Turnerinnen mit zwei Podestplätzen und dazu noch sieben Auszeichnungen. Nach dem Start an den Ringen sass der Schreck tief, denn alle Turnerinnen wurden sehr streng bewertet. Nur gerade Felicia Senn erreichte mit 9,15 Punkten eine Note über der Neun. Am Ende des Wettkampfes stellte sich heraus, dass in allen Kategorien die Mädchen an diesem Gerät bei der Notengebung hart angefasst wurden. Am nächsten Gerät, dem Sprung, zeigten die Bürglerinnen ihre professionelle Einstellung und liessen den Kopf nicht hängen. Catrina Deplazes gelang ein sehenswerter Sprung für den sie die Tagesbestnote von 9,50 Punkten gewann. Laura Baumann, Lia Gerig und Serafine Eigensatz holten sich alle die Tageshöchstnote beim Bodenturnen von 9,40 Punkten. Bei der Siegerehrung gab es Silber für Laura Baumann und Bronze erhielt Catrina Deplazes.

Die zehn K5-Turnerinnen holten zwei Medaillen und sechs Auszeichnungen. Lia Poletti erhielt sowohl bei der Bodenübung (9,65) wie auch am Sprung (9,50) die beste Tagesnote. Mit insgesamt 37,15 Punkten durfte sie die Goldmedaille in Empfang nehmen. Ihre Teamkollegin Lia Herger schaffte es ebenso auf das Podest und bekam dort die Bronzemedaille.

Alle K1-Turnerinnen holen Medaille oder Auszeichnung

In der Kategorie 2 starteten sieben Bürglerinnen. Die Mädchen konnten ihre Übungen sauber abliefern und die meisten erhielten Noten von über 9 Punkten. Einzig beim Rückschwung an den Ringen gibt es noch Verbesserungspotenzial, denn bei einigen fehlte noch die nötige Spannung. Positiv am Wettkampf ist Isabell Kempf in Erscheinung getreten. Sie zeigte eine makellose Bodenübung, für welche sie die Maximalnote 10, welche sehr selten vergeben wird, erhielt. Beim Absenden durfte sie die Goldmedaille in Empfang nehmen.

Einen positiven Eindruck hinterliessen die K1-Turnerinnen, die alle entweder eine Medaille oder zumindest die Auszeichnung erhielten. Zur Silbermedaille reichte es Ajlin Ibrahimi dank der Tagesbestnote von 9,70 Punkten am Sprung. Die Goldmedaille verpasste sie nur um 0,10 Punkte. Mia Vasovic zeigte an allen Geräten eine ausgeglichene Leistung und schaffte es mit 36,75 Punkten auf den dritten Podestplatz.