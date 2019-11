Urnerin sammelt Geld für Frauen und Mädchen mit Konzert Die Einnahmen der Benefizveranstaltung vom 6. Dezember gehen an die Stiftung von Rüdiger Nehberg. Diese setzt sich ein gegen die weibliche Genitalverstümmelung.

Natascha Dittli organisiert ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung von Rüdiger Nehberg. (Bild: PD)

(ml) Am Freitag, 6.Dezember um 18Uhr ist Türöffnung beim Stiär-Biär-Areal in Altdorf. Der Grund ist ein Benefizkonzert für die Stiftung Target Nehberg. Es handelt sich dabei um die Stiftung von Rüdiger Nehberg, welcher sich unter anderem dafür einsetzt, die weibliche Genitalverstümmelung zu stoppen.

Natascha Dittli spendet jährlich Geld für die Stiftung. Sie konnte Rüdiger Nehberg bereits kennen lernen. In diesem Jahr hat sich Dittli zum Ziel gesetzt, eine grössere Spende zu tätigen. Dafür kam ihr die Idee einer Weihnachtsaktion, dem Benefizkonzert. Musik und Konzertfotografie sind ihre Leidenschaft. So kann sie diese mit etwas Nützlichem verbinden.

Auch im Vorfeld wird Geld gesammelt

Zwei Bands treten am Benefizkonzert auf: Kind of a Mate und Deathrope. Die beiden Gruppen werden ehrenamtlich spielen. Zusätzlich ist Shem Thomas mit dabei. Ihn kennt man aus der Castingshow «The Voice of Switzerland», in der er den 2.Platz belegte. Er tritt gemeinsam mit Kind of a Mate auf.

Alle Einnahmen des Konzerts gehen an die Stiftung Target von Rüdiger Nehberg im Kampf gegen die Genitalverstümmelung der Mädchen und Frauen. Ein Teil der Einnahmen von Getränken und Essen von Stiär Biär gehen ebenfalls in den Spendentopf. Natascha Dittli sagt:

«Ich freue mich darauf, möglichst viele Leute zu einer guten, vorweihnachtlichen Tat zu animieren, für Frauen die nicht so ein schönes Leben haben wie wir.»

Spenden werden auch im Vorfeld vom 1. bis zum 23.Dezember gesammelt. Hierfür stehen Spendeboxen im Coiffure Tellschnitt in Schattdorf, im Reisebüro Rilex in Altdorf und im Restaurant Schäfli in Intschi bereit.