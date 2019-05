Urnerinnen holen am Schweizerischen Schulsporttag Orientierungslauf-Gold Schüler aus der ganzen Schweiz und Lichtenstein haben in Basel in diversen Sportarten um die vordersten Plätze gekämpft. Besonders erfolgreich war die Urner Delegation im Orientierungslauf.

Die Urner OL-Staffel, die die Silbermedaille holte; von links: Elias Muheim, Isabelle Gisler, Linus Muheim und Mireille Gisler. Isabelle und Mireille Gisler holten zudem Gold im Orientierungslauf Mädchen. (Bild: PD)

(pd/ml) Über 2500 Schüler der Oberstufen aus allen Schweizer Kantonen und Liechtenstein sind am Schweizerischen Schulsporttag vom vergangenen Mittwoch, 22. Mai, in Basel angetreten, um sich in verschiedenen Sportarten zu messen. Unterstützt wurden sie von rund 300 Betreuern und unzähligen freiwilligen Helfern auf den Sportanlagen St. Jakob.

Die Delegation aus Uri umfasste – nebst neun Begleitpersonen – 45 Schüler, die sich in sechs Sportarten an den Wettkämpfen beteiligten. Alle Urner Teams hatten sich zuvor im Rahmen der Urner Schulsportmeisterschaften für die Teilnahme qualifiziert.

Medaillen im Einzel und in der Staffel

Wie in den vergangenen Jahren war das Teilnehmerfeld stark besetzt. Trotzdem konnten sich die Urner Teams in vielen Sportarten im guten Mittelfeld behaupten. Im Orientierungslauf waren die Urner jedoch die Stärksten und holten mit Isabelle und Mireille Gisler in der Kategorie Mädchen (Uri 1, Kantonale Mittelschule Uri) den Schweizer Meistertitel. Auch in der Orientierungslauf-Staffel, in der Mädchen und Knaben (Uri 1, Kantonale Mittelschule Uri, und Uri 1, OS Flüelen) zusammen an den Start gingen, reicht den zweiten Rang. Zwei weiteren Urner Teams gelang eine Rangierung in den Top 5: Das Badminton-Mixed-Team der Kantonalen Mittelschule Uri verpasste mit dem vierten Rang das Podest nur knapp. Die polysportive Stafette Knaben, ebenfalls aus der Kantonalen Mittelschule Uri, erreichte den fünften Rang.

Die Teilnahme an den Wettkämpfen sowie die Kosten für die Reise und Betreuung wurden durch den Kanton Uri finanziert. Die Koordination lag bei der Abteilung Sport.