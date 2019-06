«Urnersee-Arena wird ein Bijou» In drei Wochen findet das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest statt. Vor kurzem haben die Organisatoren begonnen, die 8500 Zuschauer fassende Arena auf der Flüeler Allmend aufzubauen.

Auf der Flüeler Allmend kämpfen in drei Wochen 192 Schwinger um den Titel beim «Innerschweizerischen». (Bild: Georg Epp, 17. Juni 2019)

(pd/pz) Es gilt ernst: Vor einer Woche haben die Organisatoren des 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfests mit den den Aufbauarbeiten der grossen Schwingerarena gestartet. Aktuell verlegen die Helfer erst einmal die nötigen elektrischen und sanitären Leitungen. Zudem erstellen sie mit grossen Maschinen eine Baupiste rund um den Schwingplatz, damit die Tribünen überhaupt auf dem Land errichtet werden können. Die Fläche des künftigen Schwingerdörflis wurde ebenfalls mit Koffermaterial präpariert. Kommende Woche soll die Arena dann in die Höhe wachsen.

Die Urnersee-Arena soll Platz für rund 8500 Zuschauer bieten. Drei Wochen wird es dauern, bis alles für das Volksfest am 7. Juli bereit ist. Danach benötigen die Organisatoren wiederum rund eine Woche, die Arena abzubauen. Während dieser Zeit werden insgesamt rund 1000 Helfer, vorwiegend Mitglieder von verschiedensten Urner Vereinen, sowie an einigen Tagen auch die Zivilschutzorganisation Uri im Einsatz stehen.

Sechzigköpfiges OK wirkt mit

Drei Jahre lang hat das 60-köpfige OK des Schwingklubs Flüelen, insbesondere das Engere OK mit seinen 17 Mitgliedern unter OK-Präsident Franzsepp Arnold, an den Plänen für den Grossanlass gearbeitet. Bauchef Hermann Herger freut sich, dass es nun losgeht. «Jetzt geht es ans Eingemachte», sagt er. Und er ist überzeugt: «Die Urnersee-Arena, hier unmittelbar am See und mitten in einer einmaligen Bergkulisse, wird ein Bijou.»

Die meisten Tickets für das 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest sind verkauft. Bis morgen Sonntag kann man aber über die Website www. isaf2019.ch noch einige Rasensitz- und Stehplätze erstehen. Das OK hat aber nicht restlos alle Eintrittsbillette in den Vorverkauf gebracht, sondern einige zurückbehalten. Somit wird es nun noch möglich, am Festwochenende Tickets kaufen. Das OK wird am Freitag, 5. Juli (18 bis 22 Uhr), am Samstag, 6. Juli (14 bis 20 Uhr), sowie allenfalls noch am Sonntag, 6. Juli (ab 6 Uhr), im Schwingerdörfli neben der Arena nochmals Tickets den Vorverkauf bringen – Resttickets aller Kategorien sowie vorwiegend Stehplätze. «Wir wollen damit auch Kurzentschlossenen und vor allem den Urnern die Möglichkeit bieten, sich noch ein Ticket zu ergattern», sagt Finanzchef Erich Planzer. «Natürlich hoffen wir, dass die Leute nach dem Ticketkauf am Freitag oder Samstag noch ein bisschen bei uns im Schwingerdörfli verweilen.»

Am Samstag gibt’s ein Jassturnier

Der Eintritt ins Schwingerdörfli ist frei. Am Freitagabend geben dort die Bands kind of a mate, die John Doe Band sowie die bekannte Hitparaden-Stürmer Franz Arnolds Wiudä Bärg ein Konzert. Am Samstag stehen Ländlermusik und Jassturnier auf dem Programm. Zudem gibt es für die kleinen Festbesucher eine Hüpfburg. Die Festwirtschaften und Bars haben an allen drei Tagen geöffnet.