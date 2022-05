Urnersee Petition wird fünffach eingereicht Ein Komitee mit dem Namen «Der Urnersee gehört uns» wehrt sich weiter gegen die Pläne von Samih Sawiris. Gegenüber den Medien gibt man sich aber bedeckt.

Die Pläne von Samih Sawiris für das Ufer des Urnersees haben grosse Wellen geschlagen. Ein Komitee mit dem Namen «Der Urnersee gehört uns!» sammelte dagegen inner kürzester Zeit über 6000 Unterschriften. Dass Sawiris die Ideen für Flüelen aufgegeben hat, wertet das Komitee als Erfolg. In einer Mitteilung schreibt es nun, dass die Petition trotzdem in fünffacher Ausführung eingereicht werde: in den Gemeinden Flüelen, Seedorf, Isenthal, beim Kanton sowie der Korporation Uri.

Das Komitee will die Pläne von Sawiris für die Isleten weiter sehr kritisch begleiten. Visualisierung PD

«Die Petitionäre fordern die Behörden auf, sorgsam mit den in Uri knappen Bodenressourcen umzugehen und den Ideen von Samih Sawiris nicht mit blinder Euphorie zu verfallen», heisst es in der Mitteilung. Das Projekt an der Isleten werde man sehr kritisch begleiten. Die Gemeinde Flüelen hat auf Anfrage der «Urner Zeitung» den Eingang der Petition bestätigt. Mit dem Komitee konnte jedoch nicht gesprochen werden. «Da das Flüeler Projekt erledigt ist, wird das Flüeler Komitee vorläufig keine Medienanfragen mehr beantworten.»