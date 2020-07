Urner Schauspieler und Buchautor erhält Unterstützung von fussballbegeisterten Italienern Seine Biografie erscheint demnächst auf Italienisch. Unterstützung erhält Urs Althaus von den grossen Sport-Zeitungen und -Fernsehstationen des südlichen Nachbarlands.

Urs Althaus wirbt für seine Biografie «Io, Aristoteles, il Negro svizzero», die am 7. August auf Italienisch erscheint. Bild: PD

Urs Althaus ist zurzeit ein gefragter Interviewpartner. Eben kommt er aus Rom zurück. Geworben hat der 64-jährige Urner dort für seine Biografie, die am 7. August auf Italienisch erscheint. Der Fernsehsender Sky Sport Italy, die Zeitungen «Italia Sera», «Gazzetta di Parma», «Corriere dello sport» – alle wollten sie ein Interview mit ihm.

Grund für diese Popularität ist ein Spielfilm aus den 1980er-Jahren, in dem Althaus einen brasilianischen Fussballer namens Aristoteles spielte. Der Comedy-Film «L'allenatore nel pallone» entstand 1984 unter der Regie von Sergio Martino. Der Film war ein Kassenerfolg und erlangte in Italien Kultstatus. «Ganze Generationen in Italien sind mit dem Film aufgewachsen», sagt Althaus. Und sie sehen sich diesen offensichtlich immer wieder gerne an: Auch heute noch ist der Film jedes Jahr vier- bis fünfmal im Fernsehen zu sehen.

Auftritte von Promis verhalfen mit zum Filmerfolg

Das Geheimnis des Erfolgs – es machen viele bekannte Gesichter mit: Fussballer, Trainer und Journalisten spielen sich im Film selber. Die halbe damalige italienische Nationalmannschaft ist zu sehen. Zudem gilt der heute 84-jährige Schauspieler Lino Banfi, der im Film mitwirkt, bei vielen als einer der markantesten und talentiertesten Komiker. Und von all dem profitiert Althaus noch heute, wenn er in Italien ist: «Es ist schön, wenn man irgendwo hingehen kann und einem die Herzen offen stehen.»

Der eigene Traum von einer erfolgreichen Fussballkarriere platzte aber schon früh. Althaus schaffte es bis in die Reserve beim FC Zürich. Verletzungsbedingt musste er aber seine gerade begonnene Laufbahn bald schon beenden. Ein Trost ist ihm da die Tatsache, dass er in Italien fast wie ein richtiger Fussballstar gefeiert wird. «Journalisten von Napoli oder von Radio Lazio Rom fragen mich, ob sie ein Quote von Aristoteles haben können», sagt Althaus. Er bleibt aber bei allen Anfragen stets diplomatisch. Sein Herz schlage nur für das Team von Longobarda, bei dem er im Film erfolgreich spielt.

Auf Deutsch schaffte es das Buch in die Top Ten

Auf Deutsch ist seine Autobiografie «Ich, der Neger» vergriffen. Das Buch hat sich sehr gut verkauft. In der Bestsellerliste schaffte es diese bis auf den 8. Platz. Es beschreibt das Leben des Models und Schauspielers Althaus zwischen Highlife und Pleiten. Als uneheliches Kind eines nigerianischen Medizinstudenten, den er nie kennen gelernt hat, und einer Schweizer Mutter stürmte der Urner die Mode-Laufstege dieser Welt. Er lernte aber auch die Schattenseiten mit Drogen und Alkohol kennen, verdiente und verlor Millionen.

Die Biografie von Urs Althaus erscheint am 7. August auf Italienisch. Bild: PD

Knapp 10'000 Exemplare wurden in der Deutschschweiz verkauft. Jetzt erscheint die Autobiografie von Urs Althaus auf Italienisch mit dem Titel: «Io, Aristoteles, il Negro svizzero». Das Buch hält sich zum grössten Teil an die deutschsprachige Vorlage. «Es gibt aber ein paar Updates», versichert Althaus. Das Vorwort der italienischen Ausgabe hat Ciccio Graziani geschrieben. Der erfolgreiche Fussballspieler und Torschützenkönig hat damals im Film auch mitgespielt.

Es hat gedauert, bis das Buch nun endlich auf Italienisch erscheint. Althaus freut sich, dass er nach jahrelanger Suche einen Verlag gefunden hat. Er habe sich zuerst überlegt, das Buch im Eigenverlag zu publizieren. «Mit einem Verlag im Rücken ist es einfacher.» Einen Wermutstropfen gibt es für ihn aber. «Ich kann mein Buch zurzeit nicht persönlich vor Ort signieren», so Althaus. Aufgrund der Coronabeschränkungen müssen die zur Buchpremiere geplanten Veranstaltungen in Buchhandlungen alle abgesagt werden.