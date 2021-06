Andermatt Urschner Jäger trafen sich zum Hegetag Zum Schutz des Wilds im kommenden Winter wurden verschiedene Reparaturarbeiten ausgeführt.

Motivierte Jäger erledigten Ausbesserungsarbeiten am Hegetag. Bild: PD

17 Jäger sowie 4 Kinder fanden in Andermatt zum diesjährigen Hegetag. Die versammelten Jäger wurden durch die zwei Hegeobmänner Ricardo Russi und Jus Müller in vier Gruppen aufgeteilt. Jeder Gruppe wurde erklärt, welche Aufgabe sie am heutigen Tag zu erledigen hat. Ebenfalls wurde den Gruppen das notwendige Material für diese Arbeiten ausgegeben.

Die eine Gruppe begab sich am vergangenen Wochenende zum Urnerloch, genauer zur «Nassen Kehle». Bisher wurden an dieser Stelle die Stangen des Wildschutzzauns lediglich in den Schnee gesteckt. Hier wurde durch das Betonieren von Sockeln eine Verbesserung vorgenommen und der Wildschutzzaun kann nächsten Winter viel stabiler aufgebaut werden.

Wildschutzzäune werden instandgestellt

Eine weitere Gruppe hat im Bereich «Chämmleten» ob Hospental beschädigte Sockel des Wildschutzzauns repariert und fünf Sockel gar neu betoniert. Damit ist auch hier die Basis für einen stabilen Wildschutzzaun gegeben. Im «Hinteren Tristel» widmete sich eine dritte Gruppe dem dortigen Wildschutzzaun. Der Zaun wurde zunächst abgebaut, um anschliessend beschädigte Sockel neu auszurichten und frisch zu betonieren. Der Zaun wird im Herbst 2021 wieder aufgebaut, damit die Variantenskifahrer die Wildruhezone nicht befahren.

Mit dem Jägerkreuz im Hospentaler Wald hat sich die vierte Gruppe befasst. Beim Kreuz befindet sich ein Zaun, der einen neuen Anstrich erhalten hat.

Lunchsäckli statt Grillplausch

Dieses Jahr war aufgrund der Coronapandemie das traditionelle Grillen nach getaner Arbeit leider nicht möglich. Die Verpflegung, in Form von reich gefüllten Lunchsäckli – offeriert durch den Jägerverein – wurde daher innerhalb der Gruppen eingenommen. Diesem Umstand zum Trotz wurde rege diskutiert und auch der Spass kam nicht zu kurz.

Der Hegetag konnte erfolgreich und ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Das Wetter zeigte sich den gesamten Tag von seiner besten Seite und erlaubte eine effiziente Durchführung der Arbeit.