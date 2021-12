Urserntal Andermatt rüstet sich für E-Autos Andermatt Swiss Alps und das Elektrizitätswerk Ursern investieren zusammen in den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.

An der UN-Klimakonferenz in Glasgow vom Oktober sprachen sich zahlreiche Länder dafür aus, dass künftig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verboten werden sollen. Nun reagieren Andermatt Swiss Alps und das Elektrizitätswerk Ursern (EWU) gemeinsam und investieren frühzeitig in den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.

System ist beliebig und schnell erweiterbar

Zu Beginn der Langlaufsaison werden auf dem Loipenparkplatz zwei Stationen mit insgesamt vier Ladepunkten installiert. Pro Säule können zeitgleich zwei E-Autos geladen werden mit je 22 Kilowatt, heisst es in einer Mitteilung von Andermatt Swiss Alps. Das gewählte System sei ausbaufähig, bei Bedarf können innerhalb von Wochenfrist weitere Säulen installiert werden. (pd/AH)